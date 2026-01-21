Marc Cardona deja la UD Las Palmas para jugar en el Andorra de Piqué

Lo que era un secreto a voces ya es una realidad. Marc Cardona hace las maletas y se despide de la UD Las Palmas para poner rumbo al Andorra de Piqué. Su poco protagonismo durante esta primera vuelta de la temporada le hizo tomar la decisión de buscar una salida profesional y así lo comunicó al club, que le había dejado claro que no contaba con él. El delantero catalán, que fue uno de los héroes del último ascenso amarillo en la 2022/23 con siete goles, pone fin a su trayectoria en el conjunto grancanario después de tres temporadas y media en las que defendió el escudo en 86 partidos oficiales anotando once goles.

Se convierte en la cuarta salida de este mercado invernal. Tras el adiós de Jaime Mata en diciembre y las cesiones de Cedeño y Adam Arvelo, Marc rescinde el contrato que le vinculaba al club hasta el mes de junio. Su salida, que era cuestión de tiempo, se produce después de una primera vuelta en la que el protagonismo del catalán ha sido nulo. Disputó los primeros cinco partidos de la mano de Luis García y desde entonces su aportación ha sido de lo más residual. A ello se une su deseo de marcharse. Tal y como expresó el presidente del club Miguel Ángel Ramírez, fue el propio jugador el que pidió salir en este mercado en busca de minutos.

La dirección deportiva, además, se había encargado de atar los nuevos refuerzos con Iker Bravo y Taisei Miyashiro. La próxima operación en las oficinas amarillas está en otro nombre propio: Milos Lukovic. Todo apunta a que el delantero serbio será el próximo en salir.