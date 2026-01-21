Sandro ya está disponible para la UD Las Palmas y sale del túnel después de seis meses de recuperación

El fichaje que estaba en casa. Sandro Ramírez sale del túnel en el que llevaba atrapado los últimos seis meses y se alista con la UD Las Palmas para la segunda vuelta de la temporada. El delantero grancanario, que ya entrena con el resto del grupo, cuenta con el alta médica y finaliza así su agonía con la recuperación de su rodilla. Ahora, la última palabra la tiene Luis García, que tendrá que decidir si entra en la lista de convocados de este sábado ante el Córdoba (17.30 horas, TVC) o si por el contrario alarga una semana más su regreso con el objetivo de no forzar y tener las máximas garantías en su vuelta al ruedo.

Sandro Ramírez. / LA PROVINCIA / DLP

Sandro Ramírez ha vivido una odisea con su recuperación. Cayó lesionado durante la pretemporada en Marbella y pasó por quirófano. Las estimaciones hablaban de tres meses de baja, pero la situación se alargó de manera considerable. Volvió con el grupo cuando la Navidad acechaba pero tuvo un contratiempo y volvió a caer, empezando de cero en lo que a su incorporación con el grupo se refiere. Ahora, tras poner fin a su vía crucis, tendrá que ganar la batalla al enrachado Jesé, los recién llegados Miyashiro e Iker Bravo y Lukovic en el caso de que la UD no haga frente a la anulación de la cesión que le vincula al club hasta final de temporada.

Con el inicio del curso, el jugador franquicia de la UD se sumó a la capitanía del equipo de la mano de Jonathan Viera tras su regreso, Kirian y Álex Suárez. A cinco meses para que finalice su contrato —lo hará el 30 de junio, al igual que Mika, Pejiño, Viera, Jesé y Churripi—, el objetivo de Luis García pasa por volver a sacar la mejor versión de un Sandro Ramírez que el curso pasado, con el conjunto amarillo en Primera División, disputó 31 partidos, anotó 9 goles y dio tres asistencias.

Luis García tiene la última palabra

La última palabra la tendrá el técnico ovetense, que la semana pasada ya deslizó que el regreso del delantero grancanario estaba muy cerca. Ahora, con el jugador fuera del túnel y disponible para vestirse de corto y saltar al terreno de juego, será el propio Luis García el que decida si Sandro se sienta en el banquillo del Estadio de Gran Canaria el sábado o si por el contrario apuesta por una semana más de recuperación. De no estar e la convocatoria ante el Córdoba, lo estaría para medirse el próximo viernes 30 de enero a la Real Sociedad B a domicilio.

Las bajas de Marc y Mata y las incorporaciones de Miyashiro e Iker Bravo dejan a Sandro en la misma pelea por el gol que a inicio de curso, con una UD cargada de pólvora con seis delanteros. El fichaje en la parte de arriba, sin embargo, estaba en casa con un Sandro Ramírez que calienta motores para salir a escena ocho meses después: su último partido con la UD data del 13 de mayo de 2025.