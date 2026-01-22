Aythami Artiles: «No me sorprendieron las críticas a Jesé y Viera; ya sabía que pasaría, pero no tenía dudas de que darían su mejor versión en la UD Las Palmas»

¿Cómo le trata el fútbol en el Arucas, su última aventura?

Bueno, si deportivamente nos fuera mejor le diría que está yendo genial, pero estamos ante un proyecto a varios años y esto es solo el inicio. Estoy disfrutando un montón, la verdad; estamos entrenando muy bien, con un cuerpo técnico profesional y jugadores que también han pasado por el fútbol profesional. Estoy muy contento pese a que los resultados no son los que uno desea; sigo compitiendo y sigo teniendo la ilusión de entrenar por las mañanas. Estoy muy comprometido con el proyecto y con el Arucas.

Allí coincide con Nauzet Alemán, ¿le ve futuro en los banquillos?

Él dice que todavía está en fase de aprendizaje. Los entrenadores tienen que estar todo el día aprendiendo, pero la labor que está haciendo es increíble. Se nota mucho que ha pasado por el filial de Las Palmas y tiene muchísimo nivel. La forma de trabajar y de explicar a los jugadores es muy buena. Al final, que alguien como él, que ha vivido de esto y que sabe mucho de fútbol, te esté hablando es algo que le llega al jugador. A su pregunta, creo que el día de mañana será un gran entrenador.

Hace poco Nauzet habló sobre Setién en LA PROVINCIA / DLP y usted mismo también lo ha hecho en alguna ocasión, ¿cómo se lleva con el técnico cántabro?

No quiero que esto se convierta en un yo digo y después él dice para que luego sea al revés; para nada. Cuando yo hablé hice referencia al tema deportivo y a mi experiencia, sin entrar en muchos detalles. Puedo entrar en muchos detalles y Nauzet también, porque cada uno tiene su propia experiencia con Quique Setién. ¿Sabe cuál es la única verdad? Que el fútbol que hicimos con él fue increíble, y lo único que comenté sobre su método fue acerca de la gestión. Él tiene su punto de vista y su ego; eso no lo va a cambiar nadie.

Marchándonos al fútbol, ¿es de los que devora partidos o prefiere ser selectivo?

Por norma, si hay un partido atractivo sí que lo veo. Lo que veo son muchos partidos en los que tengo a gente que juega en esos equipos, como es el caso del Barça por Pedri, del Villarreal por Moleiro… A la UD siempre la veo, al Córdoba también. Luego sí que soy más selectivo; prefiero elegir algún partido grande como un Bayern-Liverpool, por ejemplo. De resto, no consumo tanto fútbol.

Este Córdoba resultaba imparable hasta el otro día, ¿cómo ha visto el crecimiento del proyecto?

Dese cuenta de que el Córdoba pasó por un periodo económico malo y por una gestión que no resultó la correcta. Por cuestiones de límite salarial y por las deudas, no se encontró una plantilla de nivel y bajaron. Luego vino el grupo inversor Infinity, con un proyecto de verdad, con profesionales y dinero. Ahora, en Segunda, están haciendo una muy buena temporada y va a ser un partido difícil para la UD. Este Córdoba tiene un gran técnico como Iván Ania, al que he tenido la suerte de enfrentarme alguna vez, y me encanta cómo juegan sus equipos. Tiene una propuesta valiente y atrevida.

¿Es lo que le lleva a seguir al Córdoba?

A ver, también tengo amigos en el club y sigo los partidos por ellos; aún tengo relación con Sergi Guardiola o con Albarrán, por ejemplo. Además, Córdoba es un sitio especial para mí por el año que estuve ahí. Pero, además de todo eso, me gusta la propuesta que tienen.

¿Le sorprende la explosión de Adrián Fuentes (8 goles este curso), el nueve del Córdoba, a sus 29 años?

A mí me gusta. Justamente esta semana, hablando con un amigo, me lo mencionó y es cierto que este año está muy bien. Muchas veces la oportunidad no llega cuando uno quiere o hay que pelear mucho para que llegue. Hay muchísimos casos de futbolistas así; fíjese en Jefté Betancor, el delantero del Albacete, por ejemplo. Lo normal es debutar o tener protagonismo en el fútbol antes, pero cuando te llega la ocasión hay que aprovecharla, y eso es lo que le está pasando a Fuentes. Es un jugador importante para el Córdoba y Las Palmas tendrá que vigilarlo el sábado.

¿Qué les puede faltar para asaltar la zona de promoción?

Está todo muy igualado. Lo único que le hace falta es tener más regularidad; es cierto que este Córdoba tiene unos números muy buenos fuera de casa y, a lo mejor, no tan buenos en casa, aunque están solo a tres puntos de los Playoffs y queda toda la segunda vuelta. Ojalá que estén arriba porque me llevaría una alegría. Hay que tener paciencia porque esta Segunda División es muy difícil.

¿Consideraría un accidente lo del pasado domingo en El Sardinero?

Más que un accidente, hay que tener en cuenta que estás yendo al estadio del primer clasificado. Es verdad que venían de perder contra el Zaragoza, que está abajo, en casa, y contra el Barça en la Copa del Rey, haciendo un partidazo. Ante la UD, el Racing fue muy eficaz en la transición, en el juego largo y en las segundas jugadas. También tienen muy buenos jugadores y es imposible que Las Palmas pueda ganar todos los días. Con el 2-1, el equipo fue rápido a intentar empatar y yo creo que tenía que haber madurado un poco más el partido, un aspecto que aprovechó el rival.

¿Le gusta la propuesta más pragmática de Luis García en Las Palmas?

Desde el primer partido me gusta. Siempre que me expreso lo he dicho: el equipo tiene un sistema y un dibujo muy definidos, sobre todo en el apartado defensivo. Esa línea prácticamente de tres centrales, con dos mediocentros fijos por delante, hace que el equipo sea un muro. En el medio, Viera suma la pausa y, a partir de tres cuartos, meten la quinta marcha. A mí me encanta. Están jugando con seriedad y están siendo regulares, algo que en esta categoría es muy importante y muy complicado de conseguir. Creo que este es el camino que van a seguir hasta el final de curso.

¿Y qué le parecen los movimientos de invierno de esta UD, todos ellos en la parcela ofensiva?

Lo único que se le pide a estos fichajes de invierno es que rindan cuanto antes y, por el bien de todos, deseo que lo consigan. Me gustó el debut de Pedrola, es un jugador muy vertical. Luego está Iker Bravo, que es la incorporación más mediática, aunque no le he visto jugar mucho, y la apuesta por Miyashiro, al que hay que ver cómo se adapta. Lo importante es que rindan desde el primer día.

¿Le ha llamado la atención el nivel de Jesé?

Siempre digo lo mismo cuando hablo de Jesé: un jugador que ha ganado dos Champions y que ha vestido la camiseta del Real Madrid, el mejor club del mundo, tiene cualidades. Es verdad que llevaba un tiempo un poco inactivo, pero ahora está en forma. Además, está formando un buen tándem con Viera, y el resto de compañeros lo están buscando, lo que ha provocado que esté metiendo goles. Cuando este tipo de jugadores coge confianza es muy positivo. Esperemos que siga así el mayor tiempo posible.

Viera se retira a final de temporada, ¿cómo resumiría su trayectoria y qué le podría aportar un tercer ascenso?

Jonathan Viera es un jugador con una personalidad arrolladora; es un capitán y un líder dentro del terreno de juego, tanto por lo que hace como por la manera que tiene de potenciar a sus compañeros. Tiene una enorme capacidad de liderazgo y hace que el resto del equipo juegue a lo que él quiere, lo cual funciona. No se esconde y siempre da la cara. No sé si se va a retirar o no, esperemos que no, pero sería un broche de oro a su carrera terminar con su tercer ascenso. Además, Viera volvió para ayudar a conseguir el ascenso.

¿Le sorprendieron las críticas a Viera y a Jesé tras sus fichajes?

Esto es Las Palmas… Sinceramente, no me sorprendieron las críticas y ya sabía que pasaría, pero también sabía que no les afectaría porque ellos están por encima de eso; lo de las críticas me ha pasado hasta a mí. Esta situación ha pasado un montón de veces y seguirá pasando. Esta afición es muy apasionada y también extremista. Por mi parte, no tenía ninguna duda de que tanto Viera como Jesé iban a dar su mejor versión para ayudar al equipo; ellos son los primeros que van a levantar la mano si no están bien, porque no van a perjudicar al equipo o al club.

Usted sabe lo que es conseguir el ascenso, ¿ve a este grupo capacitado para ello?

Las Palmas me parece que cuenta con la plantilla más completa de toda la Segunda División: tiene fondo de armario, jugadores de calidad en cada posición… Junto con la del Almería, me parece la más completa. Aun así, el que está arriba es el Racing, que está haciendo una gran campaña y que, considero, se ha reforzado bien. No obstante, volviendo a la UD, sí que veo al equipo capacitado para ascender por talento, experiencia y por las sensaciones que están teniendo jornada tras jornada.

Jugando a ser adivinos, ¿cómo cree que se desarrollará el duelo de este sábado entre Las Palmas y el Córdoba?

Lo que espero es que sea como el de la primera vuelta, es decir, con resultado favorable para Las Palmas. Entiendo que vamos a ver a una UD dominadora y fuerte defensivamente. Esperemos que no pase apuros y que, con la ayuda de la afición, pueda conseguir la victoria. No es fácil, pero es importante que gane. El Córdoba vendrá con mucha ilusión, a un gran estadio, con la intención de seguir haciéndose fuerte fuera de casa, pero ojalá que no se le den las cosas.