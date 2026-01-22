Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas: "La plantilla no está cerrada, podría haber algún cambio"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, apuntaba que tras los fichajes de Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y Miyashira en lo que llevamos de uno de los mercados invernales más prolíficos del equipo amarillo en los últimos años, no es descartable la llegada de otro refuerzo: "La plantilla no está cerrada, podría haber algún cambio".

El máximo mandatario también se refirió a la posible salida de Milos Lukovic, ante el overbooking de delanteros en el plantel que dirige Luis García con las nuevas incorporaciones realizadas en esa posición. El cuadro isleño se plantearía dar por concluida la cesión del atacante serbio desde el Estrasburgo para que luego su club de origen cierre otro préstamo con equipos españoles interesados por sus servicios hasta final de temporada. “Quedan días para el final de mes -cuando se cierra el mercado-, no está claro si sale o no, puede suceder cualquier cosa”, señalaba Ramírez.

Renovación de Luis García

Cuestionado sobre las renovaciones pendientes, incluida la del entrenador, Ramírez expuso lo siguiente: "Evidentemente nosotros ahora estamos en el mercado invernal, hay que acabarlo, hay que continuar, hay jugadores que finalizan contratos. A lo largo de estos meses iremos hablando pero ahora mismo lo importante no es eso, lo importante es que el equipo vaya bien, que sigamos en la parte alta de la clasificación, que los aficionados sigan al lado del equipo. El míster lo que tiene que hacer es conseguir el objetivo y seguir en la UD Las Palmas y como lo va a conseguir, pues seguramente seguirá en la UD Las Palmas".

El presidente de la UD también se refería a la dura derrota encajada el pasado fin de semana en El Sardinero frente al Racing, que privó a los de Luis García del liderato de LaLiga Hypermotion y propició su salida de los puestos de ascenso directo: "Faltan 20 jornadas. Hemos perdido la plaza de ascenso, que es correcto, tenemos los mismos puntos que el que tiene derecho a la plaza de ascenso. Quedan 20 jornadas por delante, queda mucho trabajo por hacer. Nadie se esperaba lo que sucedió pero un mal día lo tiene cualquiera y nosotros lo tuvimos. Por buscar cosas positivas, el año del ascenso perdimos 4-1 contra el Tenerife, esperamos que el desenlace sea el mismo y Las Palmas consiga su objetivo".

Digi, nuevo patrocinador de la UD

Ramírez, junto a los jugadores Ale García y Enzo Loiodice, participó en la presentación oficial del acuerdo de patrocinio entre Digi y la entidad grancanaria. El operador de telecomunicaciones se suma al proyecto de la UD hasta la temporada 2026-27. Su nombre aparecerá en la parte trasera de sus camisetas.