Luis García le tiende la mano a Lukovic ante su posible salida de la UD Las Palmas: «Lo podemos necesitar, queremos que esté listo y seguro que lo estará»

Luis García da la cara por Milos Lukovic. En medio del tramo final del mercado de invierno, con la UD Las Palmas habiendo madrugado para hacer sus deberes, la opción de que el árbol se agite un poco más en materia de salidas resulta probable, siendo el nombre del delantero serbio uno de los señalados como posible baja ante el overbooking ofensivo de los amarillos. Sin embargo, el entrenador insular ha querido tenderle la mano al balcánico durante la previa del encuentro de mañana ante el Córdoba (17.30 horas, Televisión Canaria), alegando que la competencia para jugar de nueve en esta plantilla es alta, pero que cuenta con el ariete cedido por el Estrasburgo.

«Lukovic es jugador de la UD y es una evidencia que nos ha aportado mucho en esta primera fase del campeonato, con goles y trabajo. No podemos obviar que tiene 20 años y que está compitiendo por minutos con un jugador que tiene dos Champions, como Jesé; con Iker Bravo, que ha sido el capitán de la selección española sub 20 y es internacional sub 21; con Miyashiro, que ha jugado en la absoluta de Japón; o con Sandro, que tiene una gran trayectoria. Lukovic está trabajando bien, independientemente de que juegue más o menos, y yo he tenido conversaciones con él para seguir ayudándole a mejorar. Creo que va a ser un gran delantero; lo podemos necesitar, queremos que esté listo y estoy seguro de que estará», explicó en Barranco Seco el preparador asturiano.

En ese sentido, refiriéndose a la ventana de traspasos, que aún sigue abierta, el máximo responsable técnico de la plantilla destacó que no pide «fichajes» y que solo se centra en sacar el máximo «rendimiento de los futbolistas». «No espero nada en materia de incorporaciones; la confianza y la comunicación con la dirección deportiva es tan alta que no pido nada».

A vueltas con la competencia

Asimismo, el ovetense volvió a hacer alusión a la competencia al ser cuestionado por Pedrola y Benedetti, los dos primeros refuerzos de este mercado y que todavía no han sido titulares. Para el míster isleño, para hacerse un hueco en el once, los jugadores deben «elevar su nivel porque los minutos son oro si queremos lograr cosas importantes. En el caso de esos futbolistas, la competencia es muy grande, y Manu Fuster lo está haciendo muy bien en esa posición; ya veremos si mañana juega ahí o en otra posición. No podemos obviar que Manu está haciendo unos números muy buenos y, para que entren unos, tienen que salir otros, aunque Pedrola y Benedetti van a ser muy importantes».

En esa misma tesitura, se manejó a la hora de hablar sobre quién va a ser su delantero centro ante el Córdoba, remarcando que tiene claro quién va a «jugar de nueve porque sé perfectamente el contexto de partido que nos vamos a encontrar. Aun así, no me centraría solo en Iker Bravo y Jesé, porque, por otro lado, están Lukovic, Miyashiro y hasta Sandro. Tenemos diferentes perfiles en esa posición y, ya me conocen, según el rival vamos a apostar por uno u otro; luego puedo estar equivocado o no. Lo importante es que todos están comprometidos con ayudar al equipo».

En cuanto a Miyashiro, la última cara nueva de los grancanarios, destacó que no ha encontrado barreras con «el idioma, porque entiende bien el inglés y va a hablar castellano antes de lo que pensamos; es un fenómeno. Está tratando de adaptarse lo antes posible y estamos contentos porque está haciendo un esfuerzo grande para poder acoplarse».

Recuperaciones de lesionados y sin comentarios sobre su renovación

Por otra parte, Luis García anunció que la UD solo va a tener la baja de Viti para enfrentarse mañana al cuadro de Iván Ania, asegurando con bastante felicidad que recupera a tres piezas importantes: «Por suerte, esta semana hemos tenido a todos disponibles menos a Viti. Marvin está perfectamente; ha estado entrenando con total normalidad y está listo para jugar mañana, al igual que Sandro. Kirian está para formar parte de la lista; estoy convencido de que está mejor, sus molestias han remitido y durante estos días ha trabajado bien», argumentó.

Además, no quiso ahondar en el tema de su renovación tras las palabras ayer de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la entidad, sobre la misma, aseverando que, si se logra el ascenso, su renovación es «automática; poco más puedo decir de eso. Mi único objetivo es ir día a día».

Relativizar el resbalón ante el Racing

En otro orden de cosas, el asturiano expresó que espera un ambiente como el vivido ante el Dépor, porque la afición va a ser «fundamental» para vencer a un Córdoba «muy reconocible, al que le gusta el ida y vuelta, ir a apretar alto…». No obstante, también se centró en lo acontecido el pasado domingo en Santander, donde Las Palmas cayó por 4-1 en su peor día de la temporada. Para el ex del Espanyol, no existe «ningún deporte en el que un equipo solo tenga resultados positivos o su línea sea solo ascendente, y no hablo de las sensaciones. En los caminos siempre hay obstáculos y hay que saber sortearlos; las derrotas son parte del proceso y a mí las derrotas me dan mucha energía. Hasta ahora, la realidad es que solo hay un equipo que tiene más puntos que nosotros. Perder en El Sardinero nos ha servido para poner los pies en los suelos, para saber lo que hemos conseguido y para saber lo que tenemos que mejorar. Esa derrota en Santander nos ha dolido lo justo y necesario, porque trabajamos mucho durante la semana y queremos ganar cada día, pero hay veces que no se da. Quedan 20 partidos y hasta ahora solo un equipo ha sido mejor que nosotros», concluyó.