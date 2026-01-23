El partido UD Las Palmas–Córdoba CF se podrá ver gratis en toda España: fecha, horario y dónde verlo por TV y móvil

La UD Las Palmas regresa al Estadio de Gran Canaria para medirse al Córdoba CF en un partido clave para recuperar sensaciones ante su afición. Tras la derrota frente al Racing de Santander, actual líder de LaLiga Hypermotion, el equipo dirigido por Luis García necesita sumar los tres puntos para mantenerse en los puestos altos de la clasificación y seguir firme en la lucha por conseguir el ascenso a Primera División.

El conjunto amarillo llega a esta jornada tras la dura derrota por 4-1 en El Sardinero, en uno de los peores partidos de la temporada para la UD Las Palmas. El equipo pío-pío no logró competir ante un Racing de Santander muy sólido, que se impuso con claridad en un duelo directo por el liderato de la categoría.

Racing de Santander - UD Las Palmas, en imágenes /

Tras el tropiezo en los Campos de Sport, los amarillos han caído hasta la tercera posición de la clasificación, empatados a puntos con un Castellón en racha, que ha escalado al segundo puesto gracias a una mejor diferencia de goles. Con 38 puntos, castellonenses y canarios mantienen muy viva la pelea por los puestos de ascenso directo en una clasificación cada vez más apretada.

El Córdoba CF busca acercarse al play-off

El Córdoba CF llega a este encuentro instalado en la décima posición de la clasificación, con 32 puntos, a solo tres del playoff de ascenso a Primera División. El conjunto verdiblanco atraviesa un buen momento, con tres victorias en los últimos cinco partidos, aunque viene de caer en el derbi andaluz ante el Málaga CF (0-1).

Sumar los tres puntos en el Estadio de Gran Canaria permitiría a los califas escalar posiciones y reengancharse de lleno a la pelea por los puestos de privilegio.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Córdoba CF correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 24 de enero a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el partido UD Las Palmas - Córdoba CF

El partido UD Las Palmas - Córdoba CF se emitirá en abierto para toda España gracias a Gol TV, disponible en el canal TEN de la TDT y en la web oficial goltelevision.com, lo que permitirá a todos los aficionados amarillos seguir el choque desde cualquier dispositivo en cualquier parte del país.

Además, este encuentro entre el conjunto pío-pío y el equipo verdiblanco podrá verse en directo en La Televisión Canaria (RTVC) y también en streaming a través de rtvc.es.

El UD Las Palmas - Córdoba CF también estará disponible a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este dial se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

