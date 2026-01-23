La previa: La UD Las Palmas quiere volver a la rutina tras su tarde negra

La UD Las Palmas quiere rearmar su muro de hormigón. Olvidar lo que ocurrió el pasado fin de semana en El Sardinero y devolver la sonrisa a la afición amarilla, esa que ha demostrado estar en las duras y en las maduras. Con el Estadio de Gran Canaria como escenario, la enfermería vacía a excepción de Viti Rozada —con una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho— y Miyashiro inscrito, Luis García cuenta con todo su arsenal, incluidos Kirian y Sandro, para plantar cara al Córdoba de Iván Ania, al que ya derrotó en el mes de agosto con Enrique Clemente haciendo de Maradona.

La alerta roja está en el lateral derecho. Con Marvin disponible pero sin ritmo de partido —no juega desde el pasado 14 de diciembre ante el Ceuta—, la opción más asequible desde el inicio es Álex Suárez, que ya formó parte del muro defensivo ante el Racing de Santander tras el cambio de Viti. La duda en el once inicial de Luis García recae también en la delantera. En si la referencia de una UD herida estará en Jesé o en el recién llegado Iker Bravo, que se estrenó en El Sardinero sin éxito en cuanto al gol se refiere. En el banquillo, aguarda la bomba exótica del mercado invernal: Taisei Miyashiro. El delantero japonés espera su turno a modo de revulsivo.

El objetivo del conjunto amarillo no es otro que volver a la senda de la victoria tras la tarde negra de Santander. Hacer del muro defensivo la roca inamovible que les caracterizó durante las primeras 21 jornadas y dejar ese tropiezo como una anécdota del curso. Como jueces, una afición exigente que quiere ver de cerca a las nuevas incorporaciones del mercado.

El tercer mejor visitante

En frente, un Córdoba conmocionado por la tragedia ferroviaria de Adamuz que hace menos de una semana se cobró la vida de 45 personas. En honor a los fallecidos, el conjunto de Iván Ania lucirá brazaletes negros mientras que en el Estadio de Gran Canaria se guardará un minuto de silencio. Sin la convocatoria e imitando el modus operandi de Luis García, el conjunto andaluz se presenta en la Isla sin la lista de jugadores disponibles, aunque con las bajas seguras de Kevin Medina, Fomeyem y el guardameta Thèo Zidane.

Noticias relacionadas

Jugará la UD Las Palmas con el tercer mejor visitante de la categoría, cuya última victoria fuera de casa data del 14 de septiembre. Tercer clasificado —38 puntos— frente a décimo en la tabla —32 puntos— en un duelo entre los dos equipos con mayor posesión de la categoría de plata. A modo de esperanza para los amarillos, el dato de que el Córdoba ha perdido el 57 de sus visitas al feudo de Siete Palmas, y como recordatorio para alzar el vuelo, aquella majestuosa victoria de verano en la segunda jornada de Liga, cuando además de romper el maleficio en El Arcángel, la UD cosechó su primera victoria del curso, dejando buenas sensaciones. Por delante, 90 minutos para volver a soñar, a gritar gol, a sonreír.