RTVC despliega una cobertura especial con retransmisiones de la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife

La Radio Televisión Canaria (RTVC) pondrá en marcha este fin de semana un dispositivo especial de retransmisiones deportivas para acercar a la audiencia una completa agenda de fútbol con protagonismo para la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife.

La cobertura se desarrollará de forma coordinada a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria y la plataforma digital RTVC.es, reforzando la apuesta del ente público por el deporte autonómico y el servicio a la ciudadanía.

La UD Las Palmas abre la agenda del fin de semana

La primera gran cita llegará el sábado 24 de enero con el encuentro UD Las Palmas – Córdoba CF, que podrá seguirse en directo en Televisión Canaria. La emisión televisiva comenzará a las 17:00 horas con un programa previo centrado en la actualidad del partido, y dará paso al choque a partir de las 17:30 horas.

La narración correrá a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, director de Deportes de Televisión Canaria, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón. La información desde el terreno de juego la aportará Jesús Izquierdo, encargado de recoger las incidencias y protagonistas a pie de campo. Tras el pitido final, la cadena ofrecerá un postpartido hasta las 20:00 horas, con análisis y reacciones de los protagonistas.

Seguimiento radiofónico y participación de la audiencia

De manera paralela, La Radio Canaria realizará un seguimiento íntegro del partido dentro de su programa Todo Goles Radio. La retransmisión comenzará también a las 17:00 horas con la previa. La narración será responsabilidad de Juan Luis Monzón, con Chus Trujillo en los comentarios.

Desde el estudio, el espacio contará con la participación de Juanjo Toledo, jefe de Deportes de La Radio Canaria, y Simón Abreu, productor de la redacción deportiva, que interactuará con los oyentes a través de las redes sociales. El encuentro podrá seguirse igualmente en directo a través de la web oficial (www.rtvc.es), con acceso para el público de Canarias.

Domingo de fútbol desde primera hora

La programación deportiva continuará el domingo 25 de enero desde las 11:00 horas en La Radio Canaria, con el seguimiento del partido entre el Costa Adeje Tenerife y el RCD Espanyol, correspondiente a una nueva jornada liguera y que se disputará en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Durante la mañana, la emisora autonómica enlazará además con otros encuentros del fútbol nacional con participación canaria. En Segunda Federación, se realizará el seguimiento del partido de Las Palmas Atlético como local frente al Navalcarnero, así como del encuentro del Tenerife B a domicilio ante el Moscardó. A ello se sumará el habitual repaso a la jornada de Tercera Federación, manteniendo una cobertura continua del fútbol base y semiprofesional.

El CD Tenerife, protagonista de la tarde del domingo

La agenda del fin de semana se completará con el encuentro CD Tenerife – Real Madrid Castilla, que será retransmitido en directo a partir de las 15:00 horas tanto en Televisión Canaria como en La Radio Canaria y RTVC.es, con señal disponible para el público del Archipiélago.

En televisión, la narración estará a cargo de Dani Álvarez, mientras que el análisis técnico correrá por cuenta de Juanma Bethencourt. Por su parte, La Radio Canaria ofrecerá una cobertura especial dentro de Todo Goles Radio, que arrancará a las 14:30 horas con la previa y continuará con la narración en directo, análisis posterior y conexiones con otros encuentros de la jornada. En este caso, Joaquín González será el encargado de la narración, acompañado por José Barroso en los comentarios.

Compromiso con el deporte y el servicio público

Con este despliegue coordinado en televisión, radio y web, RTVC refuerza su compromiso de servicio público, garantizando una cobertura profesional, accesible y cercana del fútbol canario. La iniciativa permite a la afición seguir en directo a sus equipos de referencia y contribuye a la difusión del deporte autonómico en todas sus categorías.

Con este fin de semana de fútbol, la Radio Televisión Canaria vuelve a situar al deporte isleño en el centro de su programación, facilitando el acceso de la ciudadanía a los principales eventos deportivos del Archipiélago.