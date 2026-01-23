Seiichi, el fan japonés de la UD Las Palmas que fue canario en otra vida

Existen amores a primera vista. Pasa con algunas personas, con ciudades y con animales. Ocurre también con los equipos de fútbol. ¿Quién dijo que hay que ser del mismo equipo de tu ciudad? Los hay quienes en el momento menos esperado se enganchan a una afición, a un escudo y a unos colores. Y pasa porque sí. De eso sabe mucho Seiichi. Es japonés y ama a su país, pero hace tres años se enamoró de Las Palmas de Gran Canaria, de su gente, de la comida y sobre todo de la UD Las Palmas.

Seiichi posa junto a una bufanda de la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Seiichi comenzó a ver los partidos de la UD antes de venirse a España. Lo hizo a modo de curiosidad, porque quería empaparse de la cultura antes de poner el pie en la Isla. Fueron los estudios los que le trajeron hasta aquí. Quiso sumergirse en un Erasmus para salir de su zona de confort y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue su sostén. «Cuando llegué lo primero que hice fue ir a ver un partido de la UD al Estadio y me enamoré del equipo», expresa este aficionado japonés.

Su periodo en la Isla le marcó por completo. Pero lo que verdaderamente le dejó huella fue el sentimiento de orgullo canario, una pasión en la afición amarilla que Seiichi dice sentir en cada partido. «Lo que más me ha impresionado es el profundo cariño que la afición canaria siente por su equipo», comenta. «Percibo con intensidad su espíritu de lucha: la determinación de mantenerse firme, de desafiar al rival sin miedo y de creer firmemente: No perderemos. Podemos lograrlo».

Un amor pese a la distancia

Pero como siempre ocurre, todo pasa y todo llega. Y a Seiichi le llegó la hora de volver a Japón. Sin embargo, eso no significó que su amor por la UD cambiara. Los 12.500 kilómetros que separan Gran Canaria de su país no son nada cuando para Seiichi Gran Canaria y la UD lo es todo. Por eso, cada vez que consigue un poco de dinero vuelve. Y cuando vuelve, lo primero que hace es ponerse la camiseta amarilla, su característica cinta con la bandera japonesa en la frente y poner rumbo al Estadio de Gran Canaria.

Siichi en uno de los desplazamientos de la UD / LP/DLP

«Cada vez que escucho el himno de la UD Las Palmas antes del inicio del partido, no puedo explicar por qué, pero se me saltan las lágrimas. Alguien me dijo una vez, medio en broma: 'Debiste ser canario en alguna vida pasada', ¡y de verdad creo que puede ser!», indica. Una pasión que le ha llevado incluso a recorrer kilómetros con el resto de aficionados amarillos y plantarse en otros estadios.

De vuelta en Japón después de unos días en la Isla -estuvo presente en el UD Las Palmas-Deportivo de La Coruña-, Seiichi asegura que si pudiese viviría en Gran Canaria. Ya con los estudios finalizados, su objetivo es ponerse a trabajar y ahorrar para más pronto que tarde, volver a vivir la pasión del feudo amarillo. «Mis jugadores favoritos de la UD son Jonathan Viera, Moleiro, Jesé, Campaña, Kirian, Álex Suárez y Ale García», apunta. En el caso de Moleiro y Campaña, aunque ya no militan en las filas amarillas, Seiichi les guarda un gran cariño.

El talento de su compatriota Miyashiro

Y si hay algo que impulse a este japonés-canario a volver a donde fue feliz, es el fichaje de Taisei Miyashiro. La sorpresa exótica del mercado para una UD que se ha querido reforzar de cara a la segunda vuelta. «Es un jugador de altísima calidad y uno de mis favoritos. Tiene una amplia variedad de opciones de ataque y demostró su talento marcando un gol decisivo en el amistoso del año pasado contra el FC Barcelona. Confío en que estará en plena forma», recalca.

Un Seiichi que como un canario más, pide a la afición amarilla que trate a Miyashiro bien. «Por favor, no lo juzguen con indulgencia solo por ser japonés; evalúenlo con justicia y rigor, como a cualquier otro jugador». Amores que no entienden de distancia y que lo valen todo por un escudo.