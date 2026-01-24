Ascenso e inicio de una época gloriosa

El tercer ascenso de la Unión Deportiva a Primera División ocurría en 1964 tras cuatro años de periplo en la categoría de plata. En esta temporada 1963-64 el entrenador era Vicente Dauder, que sustituyó a Rosendo Hernández. El primer partido del curso, en Huelva, terminaba con victoria amarilla por 0-1, con gol del palmero José Ángel. Por entonces ya escribía un artículo de los partidos con el epígrafe Prisma del Lunes, también hacia las casetas y mi jefe, Luis García Jiménez, la crónica del encuentro. Un partido que recuerdo mucho por su importancia enfrentó a los amarillos con el Hércules en el Insular. Los alicantinos eran firmes candidatos al ascenso y el choque, tremendamente emocionante, terminó con victoria insular por 4-3. En esa ocasión, Las Palmas jugó con Ulacia; Aparicio, Tonono, Ardura; Torrent, Guedes; Juan Luis, Gilberto I, Erasto, Germán y Vegazo.

Llenazo absoluto en el Insular en una tarde soleada del mes de octubre de 1963. El Hércules venía con aires de superioridad. Empezó marcando por mediación de Ricardo García a los 20 minutos. Pero pronto el palmero Erasto consiguió el empate, y luego Vegazo anotaba el segundo. Los alicantinos consiguieron dos goles seguidos por medio otra vez de Ricardo García y de Campos. Ya avanzada la segunda parte, en una buena acción amarilla, Martínez Oliva marcó en propia puerta. Cuando ya parecía que terminaba el choque en empate, surgió Germán, en gran jugada con Guedes, selló la conquista de dos puntos muy importantes.

El Tenerife esa temporada fue también otro aspirante al ascenso. El primer derbi con la Unión Deportiva se jugaba en noviembre de 1963 en el Heliodoro Rodríguez López y terminó con empate a un gol. En esa ocasión, Las Palmas presentó la siguiente alineación: Ulacia; Aparicio, Tonono, Ardura; Torrent, Guedes; Juan Luis, Collar, Erasto, Germán y León. Empezó marcando Justo Gilberto para los tinerfeños en buena jugada con Padrón. El cuadro local, a partir de ese tanto en el minuto 35, dominó más que los amarillo. En el minuto 90, cuando ya parecía segura la victoria chicharrera, Guedes y Germán hilvanaron una buena jugada que remató Juan Luis consiguiendo el empate. Un gran triunfo que empezó a dibujar el éxito de la UD para la consecución del tercer ascenso. A este partido acudí al Heliodoro con mi jefe Luis García, en mi primer desplazamiento como principiante de periodista.

El partido contra el Hércules, en la segunda vuelta, era de gran trascendencia. En Alicante, el equipo insular consiguió un empate valiosísimo a un gol. El tanto de Las Palmas lo conseguía Erasto en el segundo tiempo. Luego llegó el derbi canario en el Insular en marzo de 1964. Expectación al máximo, pues los dos puntos en juego podían resultar decisivos para el cómputo final, porque más tarde tenía que visitar Gran Canaria el Mallorca, otro aspirante al ascenso. En esta ocasión jugaron por Las Palmas Oregui; Santamaría, Tonono, José Luis; Torrent, Guedes; Juan Luis, Germán, Erasto, Evaristo y Vegazo. En esta ocasión ganó la Unión Deportiva por 1-0, con gol de Erasto en el segundo tiempo que fue celebrado con una explosión de júbilo en el Estadio Insular.

El partido con el Mallorca en esta fase final de la Liga sería el colofón final a una campaña de mucha regularidad. Se disputó el 12 de abril de 1964 con un llenazo absoluto, no cabía un alfiler. La Unión Deportiva alineaba a Oregui; Aparicio, Tonono, José Luis; Torrent, Guedes; Juan Luis, Gilberto I, Erasto, Germán y Vegazo. Ganaron los amarillos por 2-0. El primer gol lo consiguió Torrent en el minuto 23 en un centro de Vegazo que el defensa catalán remató espléndidamente de cabeza para batir al meta mallorquín Galán. Tremendo júbilo entre la afición local, que se acrecentó en el inicio del segundo tiempo cuando Guedes, de gran tiro desde fuera del área marcó, el segundo tanto; esta vez los goles los anotaron los dos medios del equipo.

Y se llegó al partido de Abarán, en donde se confirmó el ascenso en la penúltima jornada de Liga, con victoria amarilla por 0-3 (Guedes, Vegazo y Gilberto I). Un recibimiento apoteósico en el aeropuerto de Gando, que recordaba al de los juveniles en 1962, con gran fiesta luego por toda la capital grancanaria. Sin embargo, en el último partido de Liga, ya conseguido el ascenso, se empató con el Mestalla, filial del Valencia, a un gol en el Insular, y menos mal que Ardura consiguió el empate cuando se iba perdiendo por 0-1. Pese a ese resultado agridulce se festejó por todo lo alto el ascenso. Recuerdo que el Diario de Las Palmas realizó el lunes una gran sección de Deportes como el acontecimiento merecía.

A la siguiente campaña comenzó la gran etapa del equipo amarillo: nada menos que 19 años en Primera División. En esta temporada mi buen amigo Cristóbal Correa sólo jugo dos partidos al no tener suerte con las lesiones. Actuó en la primera vuelta contra el Abarán, con victoria por 3-0, y contra el Recreativo de Huelva, al que se le ganó por 2-1. En la siguiente Liga, ya en la máxima categoría, volvería Correa a brillar con luz propia.