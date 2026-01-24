El Córdoba desnuda a la peor UD Las Palmas en otra tarde ruinosa

Las Palmas sigue en Santander. Vulnerables atrás y tibios en ataque. De ese modo, no se pueden ganar partidos en una categoría que siempre guarda una sorpresa. El Córdoba encontró, como el Racing, los huecos por los que convertir a lo que había sido una máquina de fiabilidad en un adversario temeroso y titubeante. Ahí se hizo fuerte, aprovechando también la poca capacidad para concretar ocasiones claras de los isleños, ya que hoy solo remataron directamente a las manos de un Iker Álvarez poco exigido, salvo por un cabezazo de Barcia y el tanto de un Ale García que sigue casado con el gol (su sexto del curso). Otra bofetada en la cara y otra tarde de accidente, que quizá ya es más causal que casual, en la que Horkas acabó coronado como MVP en otra jornada para olvidar, porque sin el croata hoy los de Luis García habrían vuelto a salir goleados.

El técnico asturiano apostó para esta cita por Iker Bravo en lugar de Jesé, dándole las llaves del ataque al delantero catalán solo diez días después de su llegada, mientras que prefirió optar por un Marvin Park recién recuperado de su lesión por delante de un Álex Suárez señalado tras el duelo de Cantabria. De resto, el ovetense apostó por los mismos hombres que en El Sardinero.

Las Palmas comenzó mordiendo arriba, presionando y queriendo llevar el peso de la posesión. Los amarillos salieron con la intención de dominar ante un rival que acostumbra a querer ser muy protagonista. Pese a ello, en un contragolpe el Córdoba provocó el colapso total en un Estadio de Gran Canaria que se hundió. Una pérdida en una zona comprometida de Loiodice llevó a Fuentes a plantarse en el área contraria, al romper a Barcia con un desmarque para efectuar una vaselina que Clemente salvó casi sobre la línea de gol. Sin embargo, entre Mika Mármol y Enzo se hicieron un lío a la hora de despejar, el balón le cayó a Bri y el jugador cordobés remató ante la pasividad defensiva de la UD.

El primer jarro de agua fría había llegado a los diez minutos. Pero no se quedó ahí; otra contra, después de una mala recepción de Iker Bravo, la aprovechó el Córdoba, que encontró a Carracedo en la banda izquierda, desde donde le puso un balón franco a Adrián Fuentes al borde del área pequeña para que, ahora sí, el delantero convirtiese el segundo (0-2). Los plomos se cayeron. La fragilidad, como en Santander, hizo acto de presencia en menos de un cuarto de hora. Con la línea defensiva adelantada, algo habitual en los últimos choques, los insulares flaquearon más de lo debido y se estaban llevando un rapapolvo. Algunos pitos retumbaban en Siete Palmas y era momento de reaccionar.

Ale García responde y Viera manda

Los grancanarios tuvieron respuesta. Primero lo intentó Fuster, con un disparo con rosca que buscaba la escuadra y que se marchó fuera. La idea era empezar a llamar a la meta del Córdoba con normalidad, dar esa sensación de peligro y probar a Álvarez. De ahí salió una buena combinación, con Viera convirtiendo en ocasión clara un desmarque por el sector diestro de Marvin para que el mallorquín, de primeras, se la dejase a un Ale García que con un disparo al palo largo recortó distancias y evitó así que la anestesia cordobesa hiciese efecto. Sexto gol para el canterano, que rompió su maleficio después de superar su lesión, y una alegría que metía de nuevo en el choque a los de Luis García. En esa locura de 17 minutos, Jonathan Viera se transformó en el jerarca que el partido necesitaba. El 21 pidió la pelota, asumió los galones que le corresponden y empezó a tocar su sinfonía. El de La Feria no dudó ante la adversidad, o cuando queman las papas, como el propio mediapunta dijo tras el duelo, precisamente, en El Arcángel, al referirse a las cualidades de Amatucci. Tomó las riendas, pero faltaba concretar.

Con el ritmo algo más calmado, el Córdoba decidió entregarle la pelota a Las Palmas y atacar los espacios ante la línea tan adelantada de los insulares. Ya no lo hacía con tanta vehemencia y la UD mejoró sus prestaciones. Aun así, desde el balón parado sí que inquietaban a Horkas, porque desde las botas de Jacobo González nació una pelota buenísima al corazón del área que Sintes remató como pudo y obligó al cancerbero croata a sacar a relucir sus reflejos. Con Iker Bravo bastante perdido, solo Ale García y Viera marcaban la tendencia. A Las Palmas le estaba costando elaborar y asociarse más en la zona de tres cuartos. Fuster también lo intentó, sin suerte. Por mucho que amasasen posesión, no terminaban de llegar las oportunidades. Otra vez Viera, tras una buena jugada individual, chutó una pelota que acabó en las manos de Iker Álvarez. De resto, un cabezazo muy desviado de Bravo sería lo poco potable de una primera mitad mejorable para los amarillos (1-2).

Espesor y sin permutas

La UD quiso, sin cambios tras pasar por vestuarios, salir directamente a por la remontada. Con esa premisa, Fuster caracoleó en el área de castigo y trató de mandar a guardar un tiro cruzado con mucha intención. Eso sí, no iba a haber opción a la relajación. Marvin perdió un duelo con Fuentes que parecía tener controlado y el madrileño se plantó ante Horkas, pero nuevamente el balcánico frenó las intenciones del ariete para abrir un poco más el electrónico. Toma y daca total en apenas unos instantes en plena reanudación.

El juego se espesó un poco, tanto que comenzó a costar algo más ver a los porteros. Las Palmas trató de crecer por el costado zurdo, donde las asociaciones entre Fuster y Viera resultaron peligrosas, sin llegar a ser completamente profundas. Justo en una de esas internadas, el capitán se la entregó a Iker Bravo y el delantero construyó su mejor acción de toda la tarde, recortando ante la zaga cordobesa y chutando a las manos de Álvarez. A pesar de ello, la ausencia de claridad continuó haciendo mella en los grancanarios, mientras los 18.449 espectadores pedían más a través de silbidos. Los de Luis García habían entrado en un ambiente de precipitación y apatía muy poco positivo. Era necesario agitar el árbol. Rondando la media hora, el banquillo isleño no se había movido y el equipo lo necesitaba. Si bien es cierto que el Córdoba tampoco estaba en sintonía, había que ir a por algo más. Entre tanto, un cabezazo de Barcia a la escuadra lo sacó Iker Álvarez con un paradón; Viera la puso, el central gallego cabeceó y el guardameta ejerció de héroe.

Jesé suma y Horkas salva

Poco después, llegaron las primeras permutas. De forma sorprendente, Luis García quitó a Viera, que estaba siendo el mejor junto con Dinko, para sacar a Pedrola, mientras que decidió retirar a Iker Bravo para dar entrada a Jesé. Nada más saltar los nuevos futbolistas sobre el césped, un error grosero de Mika propició que Ruiz se quedase mano a mano con un Horkas salvador, imperial y enorme bajo los palos. La desaparición, más que evidente, de la línea más notable de los amarillos hasta el momento se encrudeció. La réplica apareció de las botas de Jesé, quien, con buen desmarque y con un remate con el exterior, parecía que había puesto el tanto del empate, aunque el Bichito estaba en fuera de juego y todo quedó anulado. Aun así, en un ratito el 10 ya había hecho más que Bravo. La UD despertó, empezó a generar más para asomarse por el área rival con continuidad. Aún restaban 17 minutos más el añadido, y para evitar la derrota había que ser más valientes.

En esa línea, el técnico asturiano puso sobre el terreno de juego a Kirian, que ya saltó al césped con una amarilla que vio durante la jugada en la que Marvin perdió su duelo ante Fuentes, y a un Miyashiro que debutaba. Enzo y Marvin fueron los sacrificados, un aspecto que llevó a Ale García a jugar de lateral derecho. A tumba abierta, apareció Pedrola, desbordando con su velocidad ante la muralla plantada por los de Iván Ania. En ese sentido, el ex de la Sampdoria se atrevió con un lanzamiento después de meterse hacia dentro, aunque de nuevo el chut salió centrado. Los espacios atrás de los amarillos se fueron abriendo por la inercia del propio encuentro; había que estar atentos, porque todo podía cambiar con un error como el que cometió Barcia. En un contraataque cordobés, Mendes se vio solo ante la portería y el gallego lo derribó con un empujón infantil para cometer penalti. El defensor insular se marchó expulsado y todo quedó en manos de Horkas.

Jacobo González cogió el balón y se responsabilizó de la pena máxima. Lanzó a la derecha, arriba y fuerte, aunque Horkas realizó una parada descomunal para evitar la debacle antes de tiempo. Aún había vida (85').

Un final demencial

La roja a Barcia modificó los planes de Luis García, que iba a sacar a Pejiño y tuvo que tirar de Álex Suárez. En ese sentido, todo el tramo final resultó un poco loco. Con Alonso de Ena Wolf sacando cartulinas a diestro y siniestro, con jugadas controvertidas y hasta un tanto bien anulado a Ortiz que hubiese sido durísimo, pese a que muchos seguidores comenzaron a salir por los vomitorios ya con el tiempo de descuento casi cumplido. El colegiado señaló un pisotón de Percan sobre Mika, aunque inexplicablemente también señaló falta a favor del Córdoba. No obstante, Las Palmas no pudo ir a por el partido en ese momento decisivo, bien porque el colegiado se lo impidió, por la falta de un jugador o porque encontrar el camino al gol se ha convertido en una tarea hercúlea. Y así llegó el final del partido, con los futbolistas del Córdoba celebrando sobre el césped del Gran Canaria y los insulares con cara de frustración, esa frustración que ejemplifica que, si no llega a ser por Dinko Horkas, habrían salido goleados de nuevo. La UD sigue en El Sardinero y parece haberse convertido en una coladera.