UD LAS PALMAS

Iker Bravo se estrena como titular en la UD Las Palmas en el lugar de Jesé, Marvin regresa y Lukovic se queda fuera

El delantero catalán es el elegido por Luis García para ocupar la posición de nuevo en el duelo frente al Córdoba, mientras que el lateral de Palma de Mallorca vuelve a la alineación tras cuatro partidos fuera. El serbio, por su parte, no entra en la lista

Iker Bravo remata a portería en el duelo de la UD ante el Racing.

Iker Bravo remata a portería en el duelo de la UD ante el Racing. / Alberto Losa / LOF

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Apuesta por Iker Bravo. Luis García, técnico de la UD Las Palmas, ha decidido darle las llaves del ataque al delantero de Esplugues de Llobregat, en lugar de Jesé Rodríguez, que regresa al banquillo tras ser titular en cinco encuentros de forma consecutiva, en los que anotó cuatro goles. La otra gran novedad de la alineación es Marvin Park, que vuelve al verde después de haberse perdido cuatro partidos por lesión.

Del resto, los amarillos jugarán con Horkas bajo palos, Barcia y Mika como pareja de centrales y Clemente en el lateral zurdo. En la sala de máquinas estará la pareja habitual, con Enzo y Amatucci como estandartes, mientras que, en la zona ofensiva, por detrás de Iker Bravo, actuarán Fuster, Viera como enganche y Ale García.

Vuelve Kirian y Lukovic fuera

Por otra parte, Kirian también retorna a una lista de convocados tras dejar atrás su lesión muscular, mientras que Sandro tendrá que seguir esperando su oportunidad. Además, Milos Lukovic, quien está señalado para abandonar la entidad en este mercado de invierno, se ha quedado fuera de la convocatoria a pesar de las palabras del técnico asturiano ayer sobre el serbio en sala de prensa.

Iker Bravo se estrena como titular en la UD Las Palmas en el lugar de Jesé, Marvin regresa y Lukovic se queda fuera

