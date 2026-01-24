UD LAS PALMAS
Iker Bravo se estrena como titular en la UD Las Palmas en el lugar de Jesé, Marvin regresa y Lukovic se queda fuera
El delantero catalán es el elegido por Luis García para ocupar la posición de nuevo en el duelo frente al Córdoba, mientras que el lateral de Palma de Mallorca vuelve a la alineación tras cuatro partidos fuera. El serbio, por su parte, no entra en la lista
Apuesta por Iker Bravo. Luis García, técnico de la UD Las Palmas, ha decidido darle las llaves del ataque al delantero de Esplugues de Llobregat, en lugar de Jesé Rodríguez, que regresa al banquillo tras ser titular en cinco encuentros de forma consecutiva, en los que anotó cuatro goles. La otra gran novedad de la alineación es Marvin Park, que vuelve al verde después de haberse perdido cuatro partidos por lesión.
Del resto, los amarillos jugarán con Horkas bajo palos, Barcia y Mika como pareja de centrales y Clemente en el lateral zurdo. En la sala de máquinas estará la pareja habitual, con Enzo y Amatucci como estandartes, mientras que, en la zona ofensiva, por detrás de Iker Bravo, actuarán Fuster, Viera como enganche y Ale García.
Vuelve Kirian y Lukovic fuera
Por otra parte, Kirian también retorna a una lista de convocados tras dejar atrás su lesión muscular, mientras que Sandro tendrá que seguir esperando su oportunidad. Además, Milos Lukovic, quien está señalado para abandonar la entidad en este mercado de invierno, se ha quedado fuera de la convocatoria a pesar de las palabras del técnico asturiano ayer sobre el serbio en sala de prensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote