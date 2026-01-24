Multiplicación de incógnitas

Un aroma a cordobazo recorre el Estadio de Gran Canaria cada vez que el equipo andaluz se presenta. Parece inevitable evocar el 22 de junio de 2014 que quedó grabado en el inconsciente insular debido a aquel episodio histórico por esperpéntico que enterró el sueño de un ascenso acariciado. Y ese aroma adquirió perfil de maldición cuando en el minuto 10 Fuentes, con un control orientado, eludió a los centrales amarillos y a Horkas, Clemente interceptó el balón camino de la puerta y el rechace cayó a Diego Bri, que con parsimonia anotó.

Pronto dejaba claro el conjunto de Iván Ania por qué llegaba como tercer mejor visitante de la categoría, solo tras Dépor y Racing, mientras que en casa es muy vulnerable. Su última derrota como visitante se remonta al 14 de septiembre en Andorra (jornada 5). Ahí es nada. El Córdoba juega a dos velocidades y con distinto resultado: con lentitud y poca pericia en el inicio de juego y ataque posicional, y con alta velocidad en el último tercio tras recuperar el balón en la zona media. Obviamente, esas características de jugadores y ese modelo de juego son tan insuficientes en el Nuevo Arcángel como prodigiosas fuera.

Exactamente así ocurrió apenas tres minutos después con un corte rápido y apertura a banda para que Fuentes, esta vez sí, le ganara la espalda a Barcia para rematar cómodamente desde cerca sin que Park llegase a tiempo de cerrar. Menos mal que casi a continuación un balón salvado por Clemente en la banda acabó en Ale García para, en aparente semifallo, reencontrarse con el gol en una pelota que entró a cámara lenta. Un ejemplo de lo que es esta UD en fase ofensiva: más pundonorosa que cerebral, más improvisadora que planificada.

El 1-2 facilitó los mejores momentos, tampoco muchos, de los amarillos, espoleados por el público con más fe que razones. Que Fuster siga atado a la banda la mayor parte del tiempo no contribuye a dar pujanza al juego ofensivo. Porque, cuando se le ocurre ir al eje y se intercambia con Viera, después ha de retornar en cuanto se pierde la pelota, un esfuerzo que acaba lastrándolo.

La segunda mitad solo sirvió engrandecer las prestaciones de Horkas, que paró un penalti y salvó con reflejos de pie al menos dos ocasiones claras en solitario, producto de una fragilidad defensiva inaudita en un equipo que lleva toda la temporada presumiendo de solidez, pero que en los dos últimos partidos ha sufrido seis goles. Y hasta pocos son visto lo visto frente al Córdoba, incluida la rocambolesca anulación del 1-3. Si añadimos que Las Palmas pierde a sus dos centrales indiscutibles (Barcia por roja en el absurdo empujón del penalti y Mika Mármol por ciclo de amarillas) y que los fichajes recientes no ilusionan, las incógnitas ante el futuro inmediato se multiplican.