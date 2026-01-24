Nace la UD Las Palmas más vulnerable: la roja a Barcia lo explica todo

De la UD Las Palmas del rigor a la UD Las Palmas más vulnerable de la temporada en cuestión de semanas. En una categoría en la que las sorpresas vuelan y ningún equipo es fiable, el conjunto de Luis García pasa de un extremo a otro con dos tropiezos consecutivos que señalan de manera directa a una defensa que de no encajar más de un gol por partido, ha recibido seis en dos encuentros. Del muro defensivo al muro de las lamentaciones en el que Mika y Barcia son directamente señalados. Nace así la UD más vulnerable: ni fiable en la defensa, ni con garantías en la delantera —al menos de momento— pese a las nuevas incorporaciones de invierno.

Jonathan Viera en una acción dle partido frente al Córdoba / UD Las Palmas

La excusa del técnico ovetense tras el naufragio en Santander asegurando que sus jugadores no son máquinas queda trillada. Anoche en el Estadio de Gran Canaria y con el Córdoba delante quedó muy claro que lo de El Sardinero no fue un accidente ni mucho menos. La imagen de la defensa abatida volvió a escena y la tarjeta roja a Barcia fue el fiel reflejo de una UD desquiciada ante la falta de gol y la pérdida del rigor. Dinko Horkas volvió a ser el héroe en medio del caos y de los pocos futbolistas de la plantilla que se salva, nuevamente, de una tarde desastrosa en la que hasta la afición se hartó y pitó.

El bombardeo incesante del Córdoba marcó el inicio de un partido en el que ninguno estuvo a la altura, empezando por una pareja de centrales que ha perdido el glamour que les caracterizaba. Perdidos, aturdidos y desesperados en una tarde gris que empieza a generar incertidumbre en una afición exigente que ayer se desinfló. No tardó mucho el Córdoba en aprovechar la debilidad defensiva, y cuando no habían pasado ni diez minutos, un error alarmante puso el primero en el marcador. A Barcia le ganaron la espalda fácil y Mika y Enzo protagonizaron una escena de colegio en la que no se entendieron, chocaron, y regalaron el balón para que Diego Bri rematara a placer.

La siesta en Siete Palmas

Y dos minutos después, la acción se volvió a repetir. Una pérdida de balón en el centro del campo y Mika, Barcia y Marvin durmiendo la siesta en Siete Palmas para que el segundo de la tarde subiera al marcador. Marvin, al menos, dio la asistencia a Ale García para recortar distancias, pero ni siquiera eso le salvó de ser señalado. Más que nada porque la goleada pudo haber sido mayor. En ese sentido, la UD Las Palmas tuvo un poco de suerte para que los palos no fueran tan dolorosos.

Iker Bravo se lamenta de una acción fallada / LP/DLP

Parece que los rivales han cogido el truco a los chicos de Luis García, y el partido frente al Racing fue un pretexto perfecto. Ya no hay un muro de hormigón delante de Dinko, y desde hace dos semanas, ese muro se puede atravesar fácilmente. Y eso lo saben los propios jugadores, protagonistas cuando las cosas van bien y también cuando van mal. La roja a Barcia en el 86’ explicó la desesperación. Un empujón a Mendes en el área fue el desencadenante de un grupo que parece estar cayendo. El vigués, como es lógico, se marchó sin protestar y un magistral Dinko fue el encargado de poner la calma deteniendo la pena máxima.

La quinta amarilla a Mika y la expulsión de Barcia dejan a Luis García si sus centrales para la visita a la Real Sociedad B el viernes

La UD juega a la ruleta rusa y claro, termina herida. Empieza a faltar el aire en la maratón de Segunda, justo cuando los partidos empiezan a ser decisivos de cara a la recta final. También empiezan a fallar las piezas del puzle, y el problema es cuando empiezan a faltar de dos en dos. El viernes, en la cita ante la Real Sociedad B a domicilio, Luis García no podrá contar con ninguno de sus centrales. Mika porque vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir el partido reglamentario de sanción, y Barcia porque vio la roja directa.

Los goles siguen sin llegar

Y entre tanto bombardeo a la defensa, las miradas también se posan en una delantera que pese a la pólvora que tiene, no termina de disparar. Iker Bravo no estuvo a la altura, y sus compañeros no terminan de pillarle. Aunque lo intenta, el balón no le termina de llegar, y cuando lo tiene bajo los pies, no logra rematar con la garra necesaria para taladrar la portería. Miyashiro no tuvo mucho tiempo para deslumbrar, menos aún cuando la UD iba por debajo en el marcador. Y la buena noticia la protagonizó el pichichi Ale García, que ya suma seis goles.

La cuesta de enero ahoga a una UD que ha perdido autoridad y que tiene prohibido dormirse si quiere aspirar a los puestos de Playoff. Lo que queda claro es que lo de Santander no fue un accidente y toca empezar de cero.