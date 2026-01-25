Aarón Jorge acaba con la resistencia del Villa en el Anexo

Las Palmas C se coloca provisionalmente en la zona de promoción de ascenso en el grupo canario de la Tercera RFEF después de su triunfo por la mínima frente a un Villa Santa Brígida que sigue sin ganar fuera de casa esta temporada (1-0). Los amarillos se mostraron superiores a lo largo del partido ante un conjunto satauteño que buscó sus opciones en acciones aisladas a balón parado, sin éxito. El gol de volea de Aarón Jorge, superada la hora de juego culminando una acción colectiva en el ecuador del segundo tiempo, decantó el triunfo para el filial, que apenas sufrió para conservar su ventaja.

El dominio inicial fue del equipo amarillo, que buscó sus primeras opciones a través de acciones por las bandas, con Airán como el futbolista más peligroso por el carril izquierdo; pese a ello, fue Barcia, desde lejos, el primero en probar al portero local. En la réplica, Iker cabeceó fuera un córner, y más tarde no llegó por muy poco a rematar en boca de gol un centro desde la derecha.

Cerca de la media hora, el Villa neutralizó la situación y tuvo sus mejores opciones a balón parado, rozando así el gol Héctor al rematar cruzado de cabeza tras un saque de esquina al primer palo, que se fue por muy poco. Poco después, Barcia tuvo la más clara de la primera mitad al cabecear un centro desde la izquierda, perdiéndose el balón junto al travesaño.

Tras el descanso, Las Palmas C volvió a llevar el peso del partido. El primer aviso serio lo dio el recién ingresado Josito desde el borde del área, obligando a Jonay a estirarse; mientras, a la hora de juego, Robles colgó un balón desde la izquierda que Iker cabeceó al larguero.

En el minuto 69, con el filial dominando la situación, Antonio filtró al espacio para la carrera de Pallarés por la derecha; su centro lo bajó de cabeza Aitor, dejando el balón muerto en el área para que Aarón Jorge lo rematase de volea a la base del poste. A raíz del 1-0, el Santa Brígida, que trató de dar un paso al frente, se topó con un conjunto de Robaina bien ordenado que pudo ampliar diferencias a la contra, pero Iker no supo finalizar un claro mano a mano.

FICHA TÉCNICA

LAS PALMAS C: Israel; Pallarés, Aitor, Carlos Vicente (Tomás, 66’), Rachid, Aarón Jorge, Iker, Darío (Antonio, 60’), Airan (Robles, 60’), Gabri Camacho (Josito, 46’) y Diego (Adrián Rodríguez, 46’).

VILLA SANTA BRÍGIDA: Jonay; Óliver, Edgar (Santi Chicha, 75’), Romero, Yeremy (Zion, 62’), Zapico, Joshua (Kai, 62’), Héctor (Carlos, 81’), Juanma, Ale Gil y Barcia (Samuel, 81’).

GOL: 1-0.- (69’): Aarón Jorge.

ÁRBITRO: Aitor Soriano Méndez. Amonestó por Ls PAlmas C a Diego, Carlos Vicente, Antonio, Aarón Jorge y Pallarés; y por el Villa Santa Brígida a Romero, Edgar y Santi Chicha.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 19ª jornada del grupo canario de Tercera RFEF, disputado en el Anexo del Estadio de Gran Canaria unos 350 espectadores.