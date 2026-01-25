Dinko Horkas, único superviviente de la crisis defensiva de la UD Las Palmas

En los reflejos está el secreto. Dinko Horkas vuelve a ejercer de héroe. En plena caída libre del sistema defensivo más portentoso de toda la Segunda División, solo hay una pieza que mantiene su nivel para intentar, sin demasiado éxito, que el barco no termine de hundirse, y no es otra que la de un guardameta croata coronado como salvador a medias. Con el chaparrón que ha convertido a la UD Las Palmas en una escuadra menos fiable de lo que acostumbraba, ha sido la figura del balcánico la que ha emergido para evitar resultados más dolorosos en las últimas jornadas, sobre todo en el duelo frente a un Córdoba que se plantó en varias ocasiones ante el 1 amarillo en mano a mano y que fue incapaz de superarle en muchas de ellas. Por ello, los guantes del futbolista natural de Sisak resultaron fundamentales para que los grancanarios no salieran más sonrojados de dos envites señalados, contando el partido en El Sardinero ante el Racing, en plena cuesta de enero.

La imagen de su gran tarde ante el cuadro cordobés se vio reflejada en sus cinco intervenciones, siendo la más espectacular la del penalti infantil cometido por Sergio Barcia, muy lejos de su nivel real durante las últimas dos semanas. Jacobo González tomó carrerilla para intentar ajusticiar a los isleños con 1-2 en el marcador y el tiempo reglamentario casi cumplido, pero la manopla del meta apareció para darle una mínima esperanza a sus compañeros. El madrileño lanzó a su izquierda, arriba y fuerte, buscando la escuadra para tratar de asegurar, aunque ahí apareció Horkas con una muy buena estirada que se transformó en un paradón descomunal. Clave en esa parada fue la lectura del propio disparo, ya que el cancerbero vio hacia dónde iba a chutar el centrocampista del equipo andaluz. De hecho, la ejecución de la pena máxima resultó muy similar en todos los sentidos, y hasta en la misma portería, a la de Viera con Ferllo, el portero del Dépor, dos semanas atrás.

Una temporada al alza

No obstante, la realidad es que la exhibición de intuición del guardián insular frente al Córdoba, a pesar de que cometió algún fallo sin consecuencias al estar anulada la jugada, no es nueva. Después de tener que saltar al césped el año pasado para suplir en varias ocasiones a Jasper Cillessen, y hacerlo con buenas sensaciones, esta campaña ha tomado las riendas de la portería de la UD con gran acierto. En ese sentido, su temporada está resultando bastante buena en cuanto a nivel e intervenciones, siendo clave en muchos encuentros para mantener la portería a cero (acumula siete en lo que va de campaña) o sacar adelante victorias vitales para estar en la parte alta de la clasificación durante gran parte de este campeonato. A lo largo de los 22 partidos que ha disputado, el portero ha materializado 47 paradas, de las cuales 29 han llegado desde dentro del área. En total, su participación como pieza vital también se traduce en 2,1 salvadas por jornada, una cuestión que justifica de manera notable su importancia en el esquema de un Luis García que nunca ha titubeado a la hora de incluirle en el once.

Aun así, durante la pretemporada hubo dudas sobre la figura de un Dinko que tuvo sensaciones encontradas. Con ese escenario, sumado a la escasa seguridad de Adri Suárez, el portero terorense que llegó a Las Palmas después de terminar contrato con el Villarreal B, llevaron a la entidad a reforzarse de forma sorprendente con el fichaje de Churripi. La incertidumbre se trasladó entonces a las primeras jornadas de Liga, donde el croata no logró asentarse del todo. Sin embargo, el preparador asturiano continuó dándole la titularidad y el balcánico respondió con creces, mejorando sus prestaciones y haciendo gala de unos reflejos de calidad gourmet bajo palos, su principal fuerte. Si bien es cierto que también ha dado muestras de flaqueza en acciones por alto, un aspecto que le ha generado problemas desde el primer día, y en ocasiones se equivoca, no hay que obviar que, en el cómputo global, los amarillos salen ganando en su apuesta por el ex del Loko Plovdiv búlgaro.

Por todo eso, Horkas ha sido el único en las últimas semanas en salir ileso del bajón notable en la parcela defensiva de la UD. Como si de un violinista del Titanic se tratase, el guardameta aguanta el hundimiento insular como puede, convirtiéndose así en el único superviviente. Las Palmas volverá a salir a flote, pero mientras tanto, y en medio de la crisis, puede decir que tiene un portero cuya fiabilidad en el marco no solo da puntos, sino que además impide que las heridas sean un poco más profundas.