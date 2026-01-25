Luis García, autocrítico tras otra tarde defensiva para olvidar en la UD Las Palmas: «El resultado ha sido hasta corto»

Autocrítica tras una nueva derrota con claros signos de flaqueza. Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, tomó la palabra tras ceder ante el Córdoba (1-2) y no rehuyó a la hora de expresar que su equipo pudo recibir un castigo mayor tras otra mala tarde a nivel defensivo, algo sorprendente dada la buena labor que había realizado hasta el momento el equipo amarillo en esta faceta tan importante: «La segunda parte ha sido una locura. Cuando entramos ahí es imposible para nosotros, porque es cierto que no somos buenos en esa faceta. Los adversarios pueden serlo, pero nosotros tenemos que ser capaces de calmar el partido. El resultado ha sido hasta corto», aseguró el preparador insular tras el duelo.

Ahondando más en su análisis, el asturiano recalcó que, a pesar de iniciar bien el partido, la acción del primer gol les hizo «mucho daño y nos desestabilizó. Por esa razón, nos viene también la jugada del segundo tanto, que nos pilla sin equilibrio defensivo justo cuando tenemos el balón, que es una seña de identidad nuestra». Ante esas palabras, el ovetense le dio una vuelta a los problemas en la zaga de su equipo al alegar que él diría que es una «mala racha ofensiva. Los daños nos los hacen cuando nosotros tenemos el balón. El equilibrio es fundamental cuando tenemos el balón; la locura no nos va bien, nos va bien la estabilidad, nos va bien estar armados para que la pérdida la podamos apretar y, a su vez, estar prevenidos de cualquier transición del rival».

El plan del Córdoba motiva la suplencia de Jesé

Entrando ya en los nombres propios, García explicó el motivo de la suplencia de Jesé, aclarando que se debía al plan de partido: «Más allá de las rachas, entendí que en esa presión bastante alta que hace el Córdoba, Jesé iba a ser más importante en el segundo tiempo. Durante la primera parte, entendía que Iker Bravo nos podía dar esa fortaleza para picar a los espacios, para poder recibir entre líneas, descargar y hacerse fuerte. La idea era buscarle bastante de cara a esas descargas y ponerle a la gente de cara», matizó el técnico.

Asimismo, se lamentó por el guion del partido tras el descanso, ya que reseñó que, en un contexto diferente, Kirian, que regresó tras estar ocho partidos fuera, les podía haber aportado «esa pausa», pero también hizo alusión a un Milos Lukovic que no estuvo en la lista y que saldrá del club, achacando su ausencia a una «decisión técnica. Tenía otros delanteros y otra idea, sin más. He hablado con él, está tranquilo y seguirá trabajando».