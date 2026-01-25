Las Palmas Atlético protagoniza una remontada heroica ante el Navalcarnero (3-2)

Las Palmas Atlético impuso el talento sobre el físico para llevarse una victoria, tan trabajada como merecida, ante un Navalcarnero que, antes del primer sexto, ya se había adelantado dos veces. El grupo de Raúl Martín igualó antes del descanso con los goles de Kirian y Johan Guedes (de penalti) y, a la vuelta, resolvió el resultado con un zurdazo imponente a la escuadra de Iván Medina.

Los amarillos, que presentaron un once novedoso por la primera suplencia del curso de Elías Romero y la vuelta de Carlos Navarro, se encontraron pronto con el infortunio de un resbalón de Jerobe, que le hizo perder el balón. Iván García, presto, se hizo con el control, sorteó con habilidad a Killane y resolvió con brillo ante la llegada desesperada de Carlos Navarro. El mazazo inesperado dio alas al Navalcarnero, lo suficiente para firmar, con su jugada más brillante de la mañana, un inesperado 0-2. Quivira metió una pelota profunda entre los centrales para Peque, aparecido a la espalda, para tocar lo justo y salvar la salida de Killane.

Los amarillos no se hicieron con el control efectivo del partido hasta cumplirse la media hora, después de que Moraga (18’) avisara de nuevo en una caída al área con un remate que acabó en saque de esquina, y Sergio Rivarés (21’) avisara con una definición, tras control y quiebre, que obligó a Dani Simón a responder desviando a córner. El premio al talento con el balón llegó en el último tercio, antes con un detallazo de Iván Medina, colgando al área un servicio que aprovechó Kirian —aparecido a la espalda de los zagueros— para definir de cabeza y recortar la desventaja. Tres minutos después, Johan Guedes se fabricó un penalti cuando salía del área con un recorte y lo convirtió en gol con un lanzamiento que engañó al portero.

Iván Medina imagina y remata

La Vela Chica no cejó en su empeño por hacerse con los puntos tras el regreso de la caseta. El Navalcarnero perdió pronto a Miguel García, dio un paso atrás para protegerse y se cerró sin suerte para aguantar, al menos, un empate. La entrada simultánea de Bryan Velázquez y Elías, antes de cumplirse un cuarto de hora, dio refresco al flanco derecho, empeñados los locales en ir a por todas.

El premio, tan justo como brillante, nació otra vez de la imaginación de Iván Medina, dando sentido a un balón que le cayó en la frontal del área para sacarse un zurdazo que voló a la escuadra, imposible para el meta visitante. El 3-2 abrió las líneas del Navalcarnero y, en una prolongación accidentada, pudo Las Palmas Atlético ampliar la renta con una llegada en la que salvó la salida del meta con un lanzamiento que repelió el poste.