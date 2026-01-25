La pesadilla de la UD Las Palmas: seis goles en 180 minutos y la peor zaga

El rigor defensivo de la UD Las Palmas se desinfla, y con él, un equipo que durante la primera vuelta del curso estuvo sujeto por un muro de hormigón difícil de atravesar. El cuadro amarillo ha pasado de encajar 13 goles en 21 partidos, a recibir seis en dos encuentros —cuatro por parte del Racing de Santander y dos del Córdoba—. Una cifra que preocupa en un equipo que durante la primera vuelta solo perdió tres encuentros y que ahora, en el inicio de la segunda, ya lleva dos derrotas consecutivas. Un bajón anímico que llega justo en la mitad de una maratón que empieza a complicarse.

Momento del partido en el que Mika y Enzo se chocan y provocan el primer gol del Córdoba / LP/DLP

El descalabro defensivo de los amarillos deja un titular de pesadilla: de ser la mejor defensa de la primera vuelta, a la más goleada en los dos primeros enfrentamientos de la segunda. Una estadística que deja seis goles en 180’, lo que viene a ser un gol cada media hora, y una pérdida de control que se vio reflejada en el encuentro del fin de semana ante el Córdoba, cuando Barcia vio la roja por un empujón dentro del área y Mika y Clemente vieron la amarilla. Una defensa que, a excepción del sustituido Marvin, fue amonestada por completo, incluyendo a figuras del equipo como Kirian, Estanis Pedrola y el propio Luis García.

La segunda derrota en seis días ha puesto en aviso a una dirección deportiva que acelera la última semana del mercado —finaliza el 2 de febrero— en busca de un último refuerzo para la retaguardia. Las cuatro nuevas incorporaciones ofensivas de Luis Helguera no han sido suficientes en una plantilla en la que los indiscutibles de Luis García empiezan a notar los síntomas del cansancio acumulado, como el caso de los centrales Barcia y Mika, o incluso los dueños de la sala de máquinas: Amatucci y Enzo. En el caso concreto de Barcia, tras ver la roja frente al Córdoba, será el primer partido de la temporada que se pierda. Hasta ahora, había sido el único jugador de la plantilla que lo había jugado todo —23 partidos, un gol y 2049’—.

Improvisar en defensa

Tendrá que improvisar Luis García el viernes en Zubieta, la nueva casa de la Real Sociedad B. Sin Mika Mármol ni Barcia por amonestación, entra en escena Juanma Herzog y Álex Suárez junto a Marvin y Clemente. Con Viti fuera por lesión, el otro repuesto del técnico ovetense está en Cristian Gutiérrez, una de las nuevas incorporaciones del mercado estival que no ha tenido casi protagonismo (11 partidos de 23 divididos en 328’).

Herzog y Suárez harán de pareja de centrales en Zubieta ante las ausencias de Mika y Barcia por sanción

Echando la vista hacia atrás y poniendo el punto de mira en el último ascenso de la entidad amarilla en la temporada 2022/23, la UD también perdió tres partidos en la primera vuelta. Sin embargo, para que llegara la primera derrota de la segunda ronda hubo que esperar hasta el 18 de marzo, cuando el CD Tenerife goleó a los amarillos (4-1). Se repusieron del tropiezo y en abril, a poco más de un mes para que finalizara la temporada, perdió dos consecutivos ante Oviedo y Granada respectivamente.

Noticias relacionadas

La solución para por rearmarse y no tocar lo que hasta ahora ha funcionado en el esquema. A la espera de la llegada de un refuerzo para la zaga amarilla y la salida de Milos Lukovic —suplente ante Deportivo y Racing y fuera de la lista de convocados ante el Córdoba—, Luis García tendrá que volver a construir la mejor versión de la UD en Zubieta, un escenario que los insulares pisarán por primera vez en la historia. Recién finalizado tras las obras y con una capacidad para 4.000 espectadores, la UD será el segundo equipo en pisar las instalaciones tras el estreno del Albacete el pasado 10 de enero. Una defensa ‘nueva’ para tapar los agujeros de dos descalabros defensivos que han costado un descenso significativo en la clasificación. Borrón y cuenta nueva.