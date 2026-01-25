Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro

Coladera y doble ración de tensión. Las consecuencias del ADN ultracompetitivo y de un técnico que ha perdido el rigor. La derrota de la UD Las Palmas de anoche en el Gran Canaria ante el Córdoba (1-2) deja el primer incendio de la temporada. Luis García retiró a Viera en el 65' como primer movimiento y el capitán hizo pública su desaprobación en el banquillo con una mirada de evidente cabreo.

Es el fotograma de una desaprobación que generó incertidumbre en el graderío. El estratega ovetense, en su actuación más aciaga, apostó por Iker Bravo de inicio y el movimiento táctico resultó ruinoso -en detrimento de Jesé Rodríguez-. El nuevo fichaje solo completó un tiro a puerta en el segundo acto y perdió el esférico en el fotograma del 0-2 del Córdoba ante la presión del central califa Sintes.

Jesé, tras cinco jornadas de inicio, fue suplente y saltó por el señalado Iker Bravo (también en el 65' en el otro cambio caliente). El ex del Real Madrid fue recibido por aplausos por el respetable de Siete Palmas y anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego. Le dio otro aire al equipo en una UD que recuperó el latido en una contienda loca ante el Córdoba de ida y vuelta. Y es que Jesé pasó de titular en El Sardinero a suplente en Siete Palmas tras el (4-1) del Racing. Fue condenado por la goleada del curso.

El segundo señalado fue Álex Suárez, que tuvo que saltar tras la roja a Barcia -la banda derecha fue para Marvin Park y no completó su mejor actuación-. El malestar de Jesé, producto de su elevado gen competitivo, llegó a la caseta y generó minutos de discusión con Luis García.

Es el lienzo de un vestuario herido, que desde esta mañana en Barranco Seco comienza a preparar el pulso del viernes ante la Real B en Zubieta (19.30 horas). "Es un momento duro, pero saldremos adelante", determinan desde el plantel isleño.

El rostro de Viera, serio en el banquillo, y un Jesé que demanda explicaciones. Es el primer incendio de la temporada ante un Luis García, que falló en la toma de decisiones. Siempre escoltado por Luis Helguera, desde el discurso y en la propia caseta, tiene que acertar de pleno este viernes en busca de la primera victoria de la segunda vuelta y segunda del año.

Apuesta perdedora

La apuesta por los fichajes, como Iker, Pedrola y Miyashiro, no le salió bien a Luis García. El técnico está en esa fase de encaje de las nuevas piezas, fichadas por Luis Helguera en una agitada ventana de mercado invernal. Sin el tiempo de aclimatación preciso, se detecta una UD acelerada y que late a arreones.

Prescindir de Jesé no funcionó. Tampoco 'cargarse' a Viera para reubicar en esa posición a Fuster. Finalmente, la UD jugó con el debutante Miyashiro y el Bichito como máximos exponentes ofensivos con Pedrola por la izquierda y Ale García por todo el costado derecho. Con la roja a Barcia, un tiro de Jacobo fue detenido por un Dinko pletórico en una noche que pudo terminar en goleada para los califas.

El zaguero vigués y Mika, que vio la quinta, causan baja para el viernes ante el filial de la Real Sociedad. Turno para Herzog y Suárez. Cabe recordar que Viti Rozada está lesionado y es la tercera ausencia para un pulso que abre la 24ª jornada de Segunda.

El cabreo de Viera y la oratoria de fuego de Jesé explotan en la primera crisis de la UD que presumía de rigor. Seis goles en contra en 180 minutos dinamitan el catenaccio de Covadonga. En la primera vuelta, solo trece dianas encajadas en 1.890'. Algo va mal. "El resultado fue corto", reconocía Luis García. Su esmero en contentar a Helguera, en esa aceleración de encaje de los fichajes, funcionó con el tanto de Pedrola en Zaragoza (1-2). Fue la última victoria amarilla, el pasado 4 de enero. Desde el Ibercaja, un punto de nueve.