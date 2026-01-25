Un tropiezo que deja ruido en el vestuario

Las Palmas volvió a encajar otra sacudida y cayó de nuevo, en una derrota que no solo pesa en la clasificación, sino que agita el vestuario. El golpe deja al descubierto carencias, obliga a corregir sobre la marcha y a retocar piezas para evitar que esta deriva se normalice. Porque cuando el juego se apaga, emergen las dudas, y esas siempre son el peor rival. La derrota ante el Córdoba es un aviso más: lo que antes funcionaba ya no se traduce en puntos, y esa es la señal que más inquieta.

En el fútbol conviene no olvidarlo: la diferencia la marca el jugador, no la pizarra. No son los técnicos ni sus esquemas los que deciden los partidos cuando se tuercen, sino el talento que cada futbolista lleva dentro. Esa esencia, esa chispa que desnivela y emociona, parece haberse alejado del equipo justo cuando más la necesitaba.

Este nuevo tropiezo refuerza, además, la sensación de que el 4-1 de Santander dejó una herida abierta en el vestuario. El duelo ante el Córdoba se presentaba como una prueba de carácter, una oportunidad para medir el aplomo del grupo en la adversidad y también el pulso y la capacidad de mando del entrenador. Muchos esperaban con atención el once inicial, no tanto para saber quién jugaba, sino para descubrir quién quedaba fuera. Jesé fue el señalado, y Viera, cuando más cómodo se encontraba con la pelota, se vio obligado a abandonar la batalla. Los cambios no surtieron efecto, generaron confusión y el equipo terminó por descomponerse.

La competencia interna es ahora máxima. Todos quieren jugar y hacerse con un sitio, especialmente después del esfuerzo económico realizado por el club para reforzar el ataque con futbolistas llamados a marcar diferencias y a corregir déficits que, tras dos derrotas consecutivas, siguen sin resolverse.

La mala suerte, ese rival invisible, parece haberse instalado alrededor del equipo. Rebotes caprichosos, decisiones al límite y ocasiones que no llegan alimentaron la sensación de que, por mucho que se insistiera, el destino ya había escrito otro desenlace. En esos momentos reaparecen las creencias, a medio camino entre la superstición y la desesperación, justo cuando el fútbol se vuelve cruel y castiga sin previo aviso.

La historia de Las Palmas demuestra, sin embargo, que el club ha sabido levantarse de situaciones similares. Porque cuando no se gana, parece que todo se ha hecho mal. Desde la parte noble deben ser los primeros en imponer sentido común y evitar decisiones precipitadas. Hoy, más que nunca, lo esencial es arropar al entrenador, la figura más expuesta y hacia la que inevitablemente se dirigen todas las miradas cuando se busca una explicación a un funcionamiento errático que nadie esperaba.