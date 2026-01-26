Una decisión que abre el debate del 'nueve' en la UD Las Palmas: Iker Bravo o Jesé Rodríguez

Debate abierto. Luis García tomó la decisión el pasado sábado de colocar como nueve en el once inicial, en el duelo entre la UD Las Palmas y el Córdoba, a Iker Bravo, el delantero cedido por el Udinese que ha aterrizado en la Isla en este mercado de invierno. El efecto mariposa de esa titularidad llevó a Jesé Rodríguez directamente al banquillo después de acumular cinco choques actuando desde el arranque en las que anotó cuatro valiosos goles que le sirvieron a la UD Las Palmas para sumar siete puntos de nueve posibles en el tramo final de la primera vuelta, aunque va más allá; el propio atacante grancanario fue el señalado en El Sardinero al descanso para que entrase en el terreno de juego el nuevo fichaje. De ese modo, la doble apuesta del técnico asturiano por la joven perla, en un intento de recuperar la dinamita amarilla, no le salió bien.

En los dos partidos que ha disputado como jugador insular, Iker Bravo suma 110 minutos en los que se le ha visto un poco perdido. De forma evidente, un recién llegado todavía no cuenta con los automatismos suficientes para entenderse de forma perfecta con sus compañeros; las apuestas del mercado de invierno tienen que subirse con el coche en marcha y no siempre es fácil. En el caso del excanterano del Barça, se añade el hecho de que tampoco llegaba con ritmo, ya que en Italia solo había podido disputar 37 minutos desde su regreso del Mundial sub 20 de Chile, por lo que, quitando su convocatoria con la sub 21 en noviembre, apenas ha podido tener continuidad.

Iker Bravo trata de zafarse de dos defensores del Córdoba. / UDLP

En estos dos duelos de amarillo, Bravo ha logrado rematar en cuatro ocasiones, pero solo una de ellas entre los tres palos. En ese sentido, sale en la foto del segundo gol del Córdoba, donde le arrebatan el cuero cuando viene a recibir de espaldas y de ahí nace el tanto de Adrián Fuentes. Está claro que el ariete necesita tiempo, mimo y paciencia para acoplarse del todo, porque potencial tiene de sobra para ser vital en la lucha por lograr el ascenso a Primera División. No obstante, puede que su inclusión en el once haya llegado de forma precipitada.

Primer toque y gol anulado

Por su parte, Jesé Rodríguez venía en una muy buena dinámica y con la sensación de estar en su punto más alto de estado de forma. Si bien es cierto que ante el Racing no le encontraron y tampoco tuvo oportunidades, su salida del césped antes de lo previsto le impidió mejorar su desempeño. Sin embargo, casi en la primera pelota que tocó el pasado sábado anotó un gol que habría significado el empate, si no llega a ser porque la jugada estaba invalidada. Pese a ello, fue una acción de delantero que Iker Bravo no encontró, o en la que no le encontraron, un aspecto que se explica tanto por su pico de rendimiento como por el ensamble con sus compañeros.

A pesar de ello, los dos últimos encuentros de Jesé tampoco es que hayan sido muy boyantes en cuanto a aportación, pero sí que venía con un bagaje serio de resultados a través del cual se había ganado su sitio en la alineación y, de forma sorprendente, salió de la misma.

Luis García explicó tras la derrota ante el Córdoba que la elección de Iker como titular tuvo su razón de ser en el plan de partido: «Más allá de las rachas, entendí que en esa presión bastante alta que hace el Córdoba, Jesé iba a ser más importante en el segundo tiempo. Durante la primera parte, creía que Iker Bravo nos podía dar esa fortaleza para picar a los espacios, para poder recibir entre líneas, descargar y hacerse fuerte. La idea era buscarle bastante de cara a esas descargas y ponerle a la gente de cara», aseguró el ovetense.

Sea como sea, después de dos partidos y dos derrotas en las que, además del sistema defensivo, tampoco ha estado fino el ataque, el debate sobre quién debe ser el nueve queda completamente abierto. Y solo Luis García, desde la gestión y el convencimiento, puede decantarse por sus dos opciones más importantes, al menos, en el corto plazo.

Lukovic encara la última semana del mercado

Más allá del debate por la titularidad en la punta de ataque de la UD, el club amarillo comienza la última semana del mercado con un nombre propio sobre la mesa: Milos Lukovic. La entidad aceleró para tratar de romper la cesión que le une al delantero serbio y en estos próximos días tendrá que resolver la situación para concretar si finalmente puede darle salida o no. Mientras tanto, Luis García le dejó fuera de la lista de convocados ante el Córdoba después de que el viernes le tendiese una mano: «Le podemos necesitar, debe estar preparado y estoy convencido de que lo estará», alegó el ex del Espanyol en la sala de prensa de Barranco Seco. Pese a ello, la incógnita Lukovic sigue vigente justo cuando más complicado parece que pueda tener jugar, ante la cantidad de opciones que maneja el conjunto insular para su delantera.