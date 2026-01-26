La revolución de la UD Las Palmas con Kirian Rodríguez

Revolución amarilla para Zubieta por necesidad y rendimiento. La UD Las Palmas tiene ante sí una semana corta para preparar uno de esos envites envenenados que depara el calendario: la visita este viernes (19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) al único filial de la categoría que, pese a esa condición, está en plena lucha por la permanencia y ni mucho menos se encuentra descolgado de esa batalla. Aunque el cuadro de Ion Ansotegi lleva sin ganar más de un mes —no lo hace desde el pasado 13 de diciembre ante el Dépor en Riazor (0-3)—, quiere aprovechar las dudas insulares para sacar la cabeza de la zona de descenso y enfrente tendrá un equipo que estrena línea defensiva al mismo tiempo que puede darle las llaves del centro del campo a uno de los futbolistas más importantes de la entidad, como Kirian Rodríguez.

El de Candelaria regresó a los terrenos de juego después de superar unos problemas musculares el pasado sábado, ante el Córdoba, en el que disputó el tramo final del duelo. De hecho, entró en el lugar de un Enzo Loiodice diluido en los dos últimos encuentros, saliendo en la foto del primer tanto cordobés y viéndose superado con claridad ante el vértigo de la medular del Racing en El Sardinero. Ante esas dudas, emerge la figura del 20 isleño, quien ya ha dejado claro durante sus actuaciones del primer tramo de la temporada que está preparado para ser una pieza capital en el esquema de Luis García y que solo una lesión le terminó frenando. Ahora, una vez empieza a coger velocidad de crucero de nuevo, la necesidad de un cambio de dinámica pide una permuta en el medio y su figura toma relevancia ante las incógnitas en esa zona.

Al lado de Lorenzo Amatucci, indiscutible a lo largo del curso, pero que, a diferencia de Enzo, ha tenido menos días grises sobre el césped, Kirian podría formar una muy buena pareja. El italiano ha demostrado que puede bastarse solo en muchos contextos de partido para trabajar a nivel defensivo, un aspecto que en ocasiones ha liberado de trabajo a su compañero en la sala de máquinas. En el caso del tinerfeño, la presencia y la seguridad que otorga jugar al lado del trasalpino le podría incluso ayudar a prodigarse más en ataque, tratando de sumar en esas labores que también urgen mejorar y que el canterano domina, gracias a su último pase (lleva 2 asistencias en 197 minutos) y su disparo desde la frontal.

Una zaga nueva

La de Kirian no podría ser la única cara nueva de Las Palmas ante la Real Sociedad B, ya que el escenario defensivo va a propiciar que Luis García dé un giro radical a su dibujo habitual ante las bajas. Con Sergio Barcia fuera tras haber visto la cartulina roja frente al Córdoba y Mika sancionado por acumulación de amonestaciones, la pareja de centrales amarilla será completamente nueva e inédita en competición liguera. Álex Suárez y Juanma Herzog serán los encargados de actuar en ese eje de la zaga para cumplir ante las ausencias de sus compañeros, una cuestión a la que deberán responder. En el caso de Suárez, ya ha jugado en ese puesto mientras Mármol estuvo de baja en el primer tercio del curso y ha venido contando con minutos con más asiduidad, eso sí, como lateral diestro, mientras que el defensa tinerfeño solo ha jugado seis encuentros, siendo el último de ellos frente a la Cultural Leonesa en la jornada de despedida del año 2025, donde jugó 16 minutos.

Junto a los dos canarios se colocarán Marvin Park en el lateral diestro y Clemente en el perfil zurdo, como ha venido haciendo a lo largo de toda esta campaña y donde ha encontrado su sitio en el equipo. Sin embargo, la opción de recolocar a Clemente como central también podría estar sobre la mesa; esa es la posición real del maño y donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, lo que daría opciones a Cristian Gutiérrez de ejercer como lateral. Aun así, parece complicado quitar ahora mismo al exjugador del Zaragoza de ese lugar, ya que sería quizás desnaturalizar demasiado el sistema, a pesar de las dudas y la imagen ofrecida por los grancanarios en las últimas dos semanas.

Así pues, la UD tendrá que conquistar Zubieta con una alineación novedosa y con la exigencia de darle la vuelta a una pequeña crisis en la que Luis García está obligado a tomar decisiones para reflotar el barco. Con la medular pidiendo un cambio y la zaga obligándolo, el asturiano tiene por delante poco tiempo para lograr que en San Sebastián regrese la mejor imagen de los amarillos y apagar el titubeo.