Lo que faltaba a la semana más caliente: Luis García piensa en Jesé y Viera de titulares en la UD Las Palmas

Objetivo Zubieta con la sociedad del glamour. Luis García Fernández, tras encajar dos derrotas consecutivas con seis dianas en contra, tiene un plan para batir a la Real Sociedad B (viernes, 19.30 horas, LaLiga TV) con la vuelta de Jesé Rodríguez al once inicial. El Bichito, autor de cuatro tantos, fue el señalado por la abultada derrota en El Sardinero (4-1) ante el líder Racing de Santander y saltó desde el banquillo ante el Córdoba en el Gran Canaria (1-2). Lo hizo con una sonora ovación del recinto de Siete Palmas como señal de apoyo. Desde el búnker de Barranco Seco, en el cuartel general del luisismo, la idea pasa por Jey-M y relegar a Iker Bravo al banquillo. El ariete catalán debutó de inicio ante los califas y pasó inadvertido -solo pudo completar un remate de garantías en sus 65 minutos-.

Cedido por el Udinese hasta junio y sin opción de compra, el delantero de 21 años con dorsal ‘45’ ya debutó ante el Racing con 45 minutos discretos. En la recámara, aguardan el japonés Taisei Miyashiro (gozó de catorce minutos ante los cordobesistas en su debut), así como un Sandro Ramírez que encadena dos semanas con el grupo y el alta médica. Sobre el pistolero serbio Milos Lukovic, la intención de la UD pasa por anular la cesión y que regrese a la disciplina del Racing Club de Estrasburgo de Francia. El Deportivo Alavés de Primera suspira por el punta.

A la vuelta de Jesé Rodríguez -que ve puerta cada 103 minutos en Liga con el mejor dato del plantel-, cabe sumar la continuidad de Jonathan Viera en la propuesta inicial. El mediapunta de 36 años fue sustituido en la última jornada en el 64’ con el 1-2. El ‘21’ igualó al histórico Guedes con 282 duelos oficiales en el puesto vigésimo del ranking del club en una tarde negra. Un hito ingrato, ya que dejó su puesto a Pedrola con la tarea a medias. Ayer, el presidente Miguel Ángel Ramírez desayunó con el capitán y Jesé Rodríguez en Barranco Seco tras el incendio del pasado sábado en el Gran Canaria.

Viera no aceptó de buen grado ser el primer cambio y el ‘10’ fue relegado a un segundo plano por Iker. El cabreado y míster rabia restan importancia al lance y se centran en remar este viernes. Solo vale ganar ante un Sanse en descenso para poner fin a una racha de tres duelos sin victorias -la última se remonta al 1-2 en el Ibercaja ante el Zaragoza el 4 de enero-.

El bicampeón de la Champions lanzó una arenga desde su cuenta de ‘X’: «Creemos en nosotros, creemos en nuestra gente. Con unión, trabajo y corazón, alcanzaremos lo que buscamos. Vamos juntos. Somos equipo», realza el atacante. El plantel de Luis García está a un punto del ascenso directo y viaja mañana a la capital donostiarra. Será la primera ocasión que los amarillos jueguen en Zubieta, escenario que se inauguró el 10 de enero ante el Albacete Balompié.

Más allá de Jesé y Viera, Luis García debe reemplazar a los sancionados Barcia y Mika Mármol. Herzog y Enrique Clemente cuentan con todas las papeletas, lo que relegaría a los laterales a Cristian Gutiérrez y a Marvin Park (Viti Rozada es baja por lesión). Álex Suárez aguardaría por una oportunidad en el banquillo isleño.

Kirian, Pedrola, Pejiño, Ale...

Con cuatro fichajes invernales, y pendientes de la última adquisición, la UD ha potenciado de forma significativa su frente ofensivo. Con 46,6 millones de presupuesto,la entidad grancanaria ha apostado fuerte por el ascenso en esta ventana de refuerzos que concluye el próximo lunes 2 de febrero.

Dentro de la nómina de opciones en ataque, aparece Pedrola (que llegó a préstamo de la UC Sampdoria), así como el atacante colombiano Nico Benedetti (que se cayó el duelo ante el Córdoba por unas molestias). Pero también figuran el japonés Taisei Miyashiro, Kirian Rodríguez, Pejiño, Gil o el pichichi de Orilla de Sardina Ale García -seis dianas en 1.336’-.

Noticias relacionadas

Colíderes en el cierre de la primera vuelta con 38 puntos con el Racing, tras dos jornadas aciagas, la UD late en la cuarta plaza. Luis García busca la fórmula mágica para conquistar Zubieta en un pulso sin precedentes. Escenario nuevo y los dos viejos rockeros de inicio. De la polémica a la esperanza. Así comienza la regeneración. Reconciliación y vuelta a la rutina.