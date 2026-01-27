Helguera y su relación con Viera y Jesé en la UD Las Palmas: "Es cordial, lo de que no nos llevamos es un bulo"

El director deportivo Luis Helguera Bujía atendió a los medios en la presentación del acuerdo con Paravium y matizó que su relación con Viera y Jesé "es cordial como con otros jugadores". Tildó de "bulo" la supuesta enemistad con los dos pesos pesados del vestuario en la semana más caliente de la temporada -van dos derrotas consecutivas-. Insiste que el mercado sigue abierto con posibilidades de reforzarse y mantiene el 'enigma Lukovic' -que dejará el vestuario amarillo en las próximas fechas-.

"El mercado está abierto. Lukovic tuvo que irse a arreglar papeles a su país y volvió el jueves. La decisión está probablemente relacionado a ello [su descarte ante el Córdoba]. Es parte del equipo, tenemos una ficha libre. Veremos qué sucede".

Explicó de forma empática el gesto de Viera al ser sustituido por Luis García Fernández y puso en valor la importancia del grupo con el ejemplo del último ascenso con Pimienta (2023). "Puedes enfadarte en un partido porque te cambian y demás, pero de ahí no pasa». Reitera el director deportivo cántabro, que los dos veteranos desempeñan un rol clave en la caseta. "Tienen el mismo rol que al inicio de la temporada. Ambos saben que tienen peso en el equipo, que son jugadores importantes y de la casa. Les tocará jugar o no; pero saben desde el principio la idea del club y la aceptan (...) Estamos contentos con su rendimiento y enfocados en el nosotros. La última vez que ascendimos fue más por el grupo que por las individualidades, hay que pensar más en el nosotros que en el yo".

Sobre el impacto de las incorporaciones, pone sobre el tapete el ejemplo de Pedrola -marcó a los 25 minutos de su debut-. "Estanis llegó y marcó gol y parecía que descubrimos la pólvora. Ahora que hemos perdido dos partidos es que hemos movido el árbol. Creo que hay que tener continuidad en el criterio y hacer las cosas con lógica. Han salido 4 jugadores que no han tenido muchos minutos y han venido cuatro jugadores de buen nivel, que al entrenador y dirección deportiva le parecían óptimos (...) Los equipos de futbol están acostumbrados a que hayan cambios. Se hizo porque creíamos que era oportuno, el club hizo un esfuerzo muy importante en invierno y creemos que va a dar rédito".

El espacio de la cantera

Helguera no duda de que llegará el momento de la cantera. "Creemos mucho en la cantera. Se está haciendo un gran trabajo. No es lo idóneo subir a un jugador para un partido. Cada vez los futbolistas que suben tienen mejor nivel. Sí que creemos en la cantera. Hay jugadores estables y otros los hemos vendido [en relación a Coco o Moleiro que dejaron 23 millones en las arcas]".

Desayuno con la doble 'J'

Ramírez, que desayunó con Viera y Jesé, no cuestiona el desaire del '21' al técnico por el cambio en el 64' ante el Córdoba. "Sacas a Viera un día cuando cree que lo está haciendo bien, pero el entrenador entiende que hay que cambiarlo y al jugador no le gusta. Pero no hay ningún problema, él está sometido, como todos los jugadores, a una disciplina, y no hay ningún problema".