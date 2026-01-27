Marc Cardona rompe su silencio: «Con Luis García hablé dos veces en seis meses en la UD Las Palmas»

De la playa a la nieve. Lo suyo es un cambio de mundo. De la UD Las Palmas al Andorra. ¿Cómo lo afronta?

Me gusta el frío, así que ahora acostumbrarme pero es rápido. El reto lo afronto con ganas. Tenía ganas de sentirme importante en un equipo y en la UD visto lo visto no iba a pasar.

¿Es un paso atrás en su carrera?

No. Al final lo que busco es minutos y sentirme importante. Me voy a la misma división en la que estaba jugando.

¿Por qué deja la UD?

Lo dejo por una cuestión deportiva. Por situación contractual tenía contrato hasta junio, pero no estaba teniendo los minutos que quería ni que creía que merecía. Hablo también de la pasada temporada, donde creo que merecía mas minutos y se fue injusto conmigo. Es lo que hay, las alineaciones las hace un entrenador y hay que respetarlo pero eso no cambia mi punto de vista.

¿Qué le dijo Luis García cuando le comunicó que se iba? ¿Le pidió que se quedase?

Con Luis García no hablé, simplemente con Luis Helguera. Con Luis García los seis meses que estuve ahí solo hablé dos veces. La primera cuando me quede sin convocar en el sexto partido de Liga y le pregunté si había pasado algo para poner de mi parte y solucionarlo y me dijo que había sido una cuestión deportiva, que tenía que apretar y lo entendí. Empecé a apretar para ganar un puesto y no se dio, entonces nunca tuve una explicación de por qué no estaba teniendo minutos. A finales de diciembre mi agente habló con Helguera y le dijo que había que buscar una solución porque la cosa no iba a cambiar. La siguiente vez que hable con el mister fue para decirme que sabía la situación, que iba a ser uno más en el grupo. Yo seguí entrenando con el equipo pero no participé en las convocatorias.

Marc Cardona durante el UD-Mirandés en el Estadio de Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

¿Se sintió maltratado por Luis García?

No, maltratado no, para nada. En el club he estado súper bien, he sido súper feliz. Creo que esa no es la palabra. Luis no creyó oportuno que jugara y lo acepté. A partir de ahí siempre he sido tratado como a uno más de la plantilla.

¿Le hubiese gustado irse de otra manera?

Sí, obviamente. Me hubiera gustado irme jugando pero al final las cosas se dan así y hay que aceptarlo y no se acaba el mundo. Me dio pena irme, fueron días difíciles porque estaba muy feliz. Me hubiera gustado despedirme de la afición en el campo.

Como delantero, ¿Entiende la frustración de Jesé, suplente de Iker, un recién llegado al vestuario?

Si la puedo entender porque estaba en un buen momento. Iker llegó nuevo y también tienen que tener oportunidades, pero el entrenador es el que elige. Aun así, por la parte del futbolista entiendo que Jesé esté mosqueado.

Como futbolista trotamundos, ¿por qué encontró en la UD la continuidad -encadenó cuatro cursos-?

Básicamente fue porque hubo un entrenador como Pimi (García Pimienta) que confió en mí y me dio la confianza que necesitaba en su momento. Fue un poco eso, él me dio la confianza y yo se la devolví en el campo.

¿Por qué solo se ha sentido protagonista con Pimienta en la UD?

Todos los jugadores suben su nivel cuando tienen confianza. Yo noté su confianza y la del club y por eso tuve mis mejores partidos en mi primer año. Luego vienen entrenadores nuevos, a lo mejor les gusta mas otro jugador y no te terminan de ver en sus esquemas y toman decisiones. Cuando estas un tiempo donde los resultados no salen y sigues sin jugar te merma la confianza. No sabes qué más hacer, que fue lo que paso el año pasado. Yo siempre he tenido confianza en mi mismo pero si no te dan la oportunidad no puedes demostrar nada.

¿Qué significa el club amarillo en su carrera?

Mucho. Es el sitio donde he encontrado la estabilidad profesional, donde he estado mas tiempo y donde me hubiera gustado pasar mas tiempo. Es el mejor sitio en el que he estado, donde mejor me he sentido.

¿Le hubiese gustado renovar y retirarse en la UD?

Retirarme no sé, pero renovar si hubiera habido otra situación no me hubiera importado seguir más años. Ahora estoy en el Andorra contento de estar aquí, pero es verdad que quería cumplir mi contrato ahí.

Sea sincero, usted que es íntimo amigo de Mika Mármol y ahora que cambió de agente. ¿Cree que el zaguero renovará con la UD?

No lo sé, la verdad. Dependerá mucho de si se asciende o no. No tengo mucha información de si tiene otros equipos, pero va a depender de un ascenso.

¿Cómo solucionaría el problema defensivo del conjunto amarillo?

Tampoco creo que sea para dramatizar. Nos hemos enfrentado al Racing que es el líder y luego al Córdoba que tiene mucho nivel. Queda mucha Liga y la Segunda División funciona así. Las Palmas esta en buena posición, hay que estar tranquilos y seguir confiando porque dotar de identidad a un equipo es difícil y este equipo sabe a lo que juega y tiene su propio estilo. A eso hay que darle valor. Todos los equipos pasan malas rachas.

¿Cree que si la UD no asciende es un fracaso?

No. Igual suena a tópico pero ¿fracasar por no ascender? Entonces fracasan 19 equipos y en Primera otros tantos. Al final es difícil ascender, yo he tenido la suerte conseguir dos, uno con el Mallorca y otro con la UD y espero que este año lo vuelvan a conseguir porque yo también tendré otro ascenso, porque me siento partícipe de ese equipo.

¿Entiende la salida de Lukovic? El club quiere poner fin a su cesión y eso que lleva cuatro tantos...

No lo sé. Lo he visto sin convocar, tampoco sé por qué. Me extraña un poco porque es un chico joven y ha jugado toda la primera vuelta. Si saliera sí que me extrañaría porque ha metido cuatro goles pero desconozco los motivos y no soy yo para decir si esta bien o mal.

Compartió con Viera en el ascenso del 2023 y este curso de nuevo. ¿Cree que está en declive?

No, para nada. Entiendo que la afición lo puede criticar porque es el blanco fácil porque es el capitán, el que lleva más tiempo pero no creo que esté en declive. Yo no le veo con intención de retirarse sino al revés.

¿Qué deja en Gran Canaria: un hogar, una playa, un paraíso? ¿Con qué imagen se queda de su paso por la Isla fuera del fútbol?

Me quedo con la sensación de haber conocido a mucha gente y sobre todo un sentimiento de pertenencia. De haber estado tres años y medio donde me he sentido un canario mas. Voy a volver a Gran Canaria porque dejo mucha gente ahí.

¿Entonces la afición le verá pronto por el Estadio de Gran Canaria?

Sí. Si se consigue el ascenso me voy a pasar. Si ascendemos ese ascenso también es mío. Si me dejan ahí estaré, obviamente en un segundo plano porque estoy en otro equipo, pero me sentiré uno mas. Si puedo ir me gustaría estar ahí. No solo por mí, sino por la isla, el club y los chicos.

¿Cree que la UD va a ascender?

Quiero y lo deseo. Nunca se puede decir un si seguro, hay que ser cautos y tener los pies en el suelo. Están en el camino para ascender y ojalá se dé.