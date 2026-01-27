Alta tecnología Barranco Seco
Ramírez se sube a la ola de la IA: "Exploraremos todas las facetas, pero que nadie piense que la UD Las Palmas sube mañana"
El presidente, escoltado por Helguera, ficha a la firma Paravium para modernizar el arte de los fichajes: "La Inteligencia Artificial nos dirá si debemos renovar a Jesé y Viera"
'UD Paravium'. La Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al escudo de la UD Las Palmas. El club grancanario contará, durante un año, con la colaboración extrema de la empresa Paravium para "explorar en todas las facetas desde la política de incorporaciones al regado del césped" con la fortaleza de la IA. Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, y Nacho Larriba, ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, estuvieron presentes en el acto en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.
"Queremos explorar este mundo y lo haremos durante un año. Llevamos meses apilando información y recopilando datos, el reto es ser más eficaces desde la alta tecnología", valoró el presiente Miguel Ángel Ramírez, que estuvo acompañado por el director deportivo, que por fin atendió a los medios de comunicación.
Renovación de Helguera
La UD quiere "anticiparse" en los fichajes y dotar más medios a la cantera. Además, Ramírez analizó la renovación de Helguera por tres temporadas más. "Hemos decidido renovarlo porque llevamos muchos años contando con él. Creemos mucho en el trabajo y en su responsabilidad. Tonono acumula 21 años y estamos encantados con el trabajo de cantera. Patricio Viñayo lleva 20 años con nosotros realizando un trabajo increíble como director. Pues igual ocurre con Helguera".
Asume el desafío del ascenso pero sin un exceso de presión. "La UD hizo un equipo basado en nuestra información y ha dado un resultado importante. Al llegar el mercado de invierno tratamos de apuntalar la plantilla, renovamos a una lista de jugadores que al míster le proporcione competitividad. Entendemos que en la segunda parte ganaremos en nivel. Para mí es importante que Sandro y Kirian estén trabajando a pleno rendimiento (...) Si la UD Las Palmas no asciende no es un fracaso o un problema. El problema sería no poner toda la carne en el asador", aseveró el máximo ejecutivo. Que dejó el titular de que "con la IA que nadie piense que vamos a subir mañana".
Figuras de jerarquía
En relación a la situación de Jesé y Viera, afectados por su rol en el partido contra el Córdoba, recuerda que por encima de ellos está el equipo. "Para Jesé y Viera prima el equipo y el objetivo (...) Los egos personales han pasado a la historia. Ellos están metidos en el reto de hacer algo grande. Si un día sale Viera y no le gusta no supone problema. Y si existe, ya lo solucionaremos dentro. No existe un problema entre Jesé y Viera con el cuerpo técnico", aclara Ramírez. Desde un tono jocoso, completa su radiografía de los dos gálacticos con este comentario: "La IA nos dirá si tenemos que renovar o echar a Viera y Jesé".
Suscríbete para seguir leyendo
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias