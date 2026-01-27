Ramírez se sube a la ola de la IA: "Exploraremos todas las facetas, pero que nadie piense que la UD Las Palmas sube mañana"

'UD Paravium'. La Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al escudo de la UD Las Palmas. El club grancanario contará, durante un año, con la colaboración extrema de la empresa Paravium para "explorar en todas las facetas desde la política de incorporaciones al regado del césped" con la fortaleza de la IA. Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, y Nacho Larriba, ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, estuvieron presentes en el acto en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

"Queremos explorar este mundo y lo haremos durante un año. Llevamos meses apilando información y recopilando datos, el reto es ser más eficaces desde la alta tecnología", valoró el presiente Miguel Ángel Ramírez, que estuvo acompañado por el director deportivo, que por fin atendió a los medios de comunicación.

Renovación de Helguera

La UD quiere "anticiparse" en los fichajes y dotar más medios a la cantera. Además, Ramírez analizó la renovación de Helguera por tres temporadas más. "Hemos decidido renovarlo porque llevamos muchos años contando con él. Creemos mucho en el trabajo y en su responsabilidad. Tonono acumula 21 años y estamos encantados con el trabajo de cantera. Patricio Viñayo lleva 20 años con nosotros realizando un trabajo increíble como director. Pues igual ocurre con Helguera".

Asume el desafío del ascenso pero sin un exceso de presión. "La UD hizo un equipo basado en nuestra información y ha dado un resultado importante. Al llegar el mercado de invierno tratamos de apuntalar la plantilla, renovamos a una lista de jugadores que al míster le proporcione competitividad. Entendemos que en la segunda parte ganaremos en nivel. Para mí es importante que Sandro y Kirian estén trabajando a pleno rendimiento (...) Si la UD Las Palmas no asciende no es un fracaso o un problema. El problema sería no poner toda la carne en el asador", aseveró el máximo ejecutivo. Que dejó el titular de que "con la IA que nadie piense que vamos a subir mañana".

Noticias relacionadas

Figuras de jerarquía

En relación a la situación de Jesé y Viera, afectados por su rol en el partido contra el Córdoba, recuerda que por encima de ellos está el equipo. "Para Jesé y Viera prima el equipo y el objetivo (...) Los egos personales han pasado a la historia. Ellos están metidos en el reto de hacer algo grande. Si un día sale Viera y no le gusta no supone problema. Y si existe, ya lo solucionaremos dentro. No existe un problema entre Jesé y Viera con el cuerpo técnico", aclara Ramírez. Desde un tono jocoso, completa su radiografía de los dos gálacticos con este comentario: "La IA nos dirá si tenemos que renovar o echar a Viera y Jesé".