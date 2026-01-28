Despedida anticipada Lukovic en sus redes sociales: dice adiós a la UD Las Palmas y luego lo borra

Milos Lukovic dice adiós a la UD Las Palmas a través de su cuenta de Instagram y posteriormente lo borra. El delantero serbio, que llegó en calidad de cedido en el mes de agosto procedente del Racing Club de Estrasburgo, finaliza su etapa de manera anticipada después de que el club amarillo haya decidido romper la cesión que le vinculaba al conjunto insular hasta junio. El futbolista, indiscutible para Luis García durante la primera vuelta, disputó 17 partidos (1.173'), anotó cuatro goles y dio una asistencia. Unos datos que fueron insuficientes para la UD, que se reforzó en este mercado invernal con la llegada de Iker Bravo y Miyashiro, ambos delanteros.

Despedida de Lukovic de la UD Las Palmas / LP/DLP

"Después de cinco meses llenos de muchas emociones toca ir a buscar un nuevo reto", comenzó el serbio en su despedida. A modo de collage y publicado en sus historias de Instagram, el delantero eligió seis fotos de su etapa en la UD para acompañar un texto lleno de sentimientos que terminó borrando a los pocos minutos. Cabe recordar que desde el conjunto amarillo nadie se ha pronunciado sobre este adiós planificado. De hecho, el martes Luis Helguera aseguró durante la presentación del nuevo modelo de la UD basado en la IA, que Lukovic "es parte del equipo y tiene potencial".

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis compañeros por todos los momentos que compartimos juntos. Estoy seguro de que este año lograrán el objetivo de volver a Primera", indicó. Una despedida en la que tampoco se olvidó de la afición "por su apoyo incondicional" y en la que aseguró que "a partir de ahora seré uno de ustedes y les pido que nunca dejen de animar al equipo".

El extraño caso del serbio

La desaparición de Lukovic en los planes de Luis García ha sido un misterio. Más aún cuando el serbio era uno de los indiscutibles en un once lleno de cambios. Durante la primera vuelta, se perdió la primera jornada de Liga ante el Andorra porque estaba recién llegado a la Isla y no se había ejercitado lo suficiente con el resto del grupo. Su carta de presentación la llevó a cabo en la segunda jornada con El Arcángel como escenario. Ahí, el serbio llegó y besó el santo anotando su primer gol con la elástica amarilla. Jugó todos los partidos siguientes hasta que en la séptima jornada fue expulsado por doble amarilla. Cumplió sanción dos partidos y todo quedó olvidado, porque el delantero volvió al once inicial.

Todo cambia en Ceuta. En el conocido como 'viaje odisea' de una UD Las Palmas que casi no llega a destino. Lukovic y Cedeño, por problemas con el visado, tuvieron que separarse del resto de la expedición y realizar el viaje de otra manera: mientras que la UD lo hizo en chárter Gran Canaria-Tetuán, el serbio y el panameño tuvieron que coger un avión hasta Málaga, de ahí poner rumbo hasta Algeciras y una vez ahí, emprender el trayecto hasta Ceuta en un barco, haciendo frente al fuerte oleaje y a las malas condiciones del mar.

En ese partido, Milos fue suplente y en su lugar entró un Jesé que empezó a ganarse su puesto. Frente a la Cultural Leonesa (último partido del año) y Zaragoza (el primero de 2026), Lukovic fue suplente de un Jesé que empezó a marcar goles. Y con la llegada de los nuevos refuerzos invernales desapareció. Aunque entró en la lista de convocados, no participó ni ante el Deportivo de La Coruña ni Racing de Santander, y este fin de semana, con el Córdoba como rival, ni siquiera apareció en la lista. Según el director deportivo Luis Helguera, por un papeleo: "Tuvo que irse a arreglar papeles a su país, volvió el jueves, así que entrenó poco y la decisión fue más que nada por ese motivo".