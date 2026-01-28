Mercado invernal
La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
El club grancanario tanteó el fichaje del arquero del Albacete Balompié ante el riesgo de la salida del onubense, que finalmente fue frenada
Raúl Lizoain Cruz, la Araña de Escaleritas que pudo regresar a la UD Las Palmas en este mercado invernal. El meta grancanario del Albacete Balompié y ex del conjunto amarillo negoció su vuelta a la disciplina amarilla ante el interés de Churripi en fichar por el Granada.
El guardameta onubense, cuyo contrato finaliza en junio, tenía una propuesta nazarí y la UD activó la vuelta de Lizoain. Finalmente, Churripi seguirá en la disciplina pío pío y como suplente de Dinko Horkas -solo ha contado con dos partidos de participación-.
El arquero isleño, 76 duelos con la UD, participó en la hazaña del Albacete contra el Madrid para dejar a los de Arbeloa fuera de la Copa. Jefté logró dianas en una noche mágica. El vínculo contractual de Lizoain acaba en junio y completará el curso liguero en el Carlos Belmonte. El próximo martes 3 de febrero, el Alba se cruza con el FC Barcelona en la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey.
La portería de Luis García Fernández está defendida de forma sobresaliente por Dinko Horkas, que evitó un marcador más abultado ante el Racing de Santander (4-1) y Córdoba (1-2).
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra