Viera y Jesé, parodiados por la murga los Chinchosos en Tenerife: "Les dejaste botados y bajó la UD Las Palmas"

Viera y Jesé hasta en la sopa. Y víctimas del verbo ácido de la murga los Chinchosos en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, grandes protagonistas de la semana previa al pulso contra la Real Sociedad B en Zubieta (viernes, 19.30 horas, LaLiga TV), fueron ayer paradiados en la segunda fase del concurso de murgas. Con el tema 'Influencer canario', los Chinchosos recordaron la marcha del '21' en diciembre de 2023 por su polémica con Pimienta y el descenso con Diego Martínez (mayo de 2025).

'Canarión, eso no es mío. Lo mío es mucho mejor y eso no es mío, canarión (...) La playa de Las Canteras ya más quisieran ustedes en su capital tenerla. Nuestro fútbol es mejor con nuestra UD Las Palmas y ahora con Jesé y Viera, ahora sí vamos encima (...) Eso no es mío canarión, lo mío es mucho mejor (...) Te traes de nuevo al Viera el que te dejó botado y bajaste de Primera (...) Hay que ser muy descarados presumiendo de tu ingenio y me sigues copiando', se desliza en las letras de los Chinchosos en un claro alegato del pique de Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas de Gran Canaria.

Dos escudos en las alturas

Durante la actuación de los Chinchosos, dos integrantes del grupo musical apareció con sendas elásticas de la UD Las Palmas. Es habitual la referencia al club pío pío desde el carnaval chicharrero. El CD Tenerife marcha líder en su grupo de Primera RFEF de forma autoritaria mientras que la UD ha encajado dos derrotas consecutivas y ocupa la cuarta plaza en Segunda División -a un punto de la zona de ascenso directo-.

Palo dialéctico que no se olvida

Viera es un fijo en la crítica y el dardo tinerfeño desde el famoso 'yo veo mucha fiesta aquí y me parece bien'. La frase fue pronunciada por el capitán amarillo al término de la ida de las semifinales del playoff de ascenso de 2022, eliminatoria que fue para el Tete de Ramis. La UD subiría al año siguiente con Pimienta y el Tenerife lleva fuera de la Primera División desde 2010.