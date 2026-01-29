El Luis García más arisco sobre el adiós de Lukovic de la UD Las Palmas: "No tengo ni idea"

El Luis García Fernández más arisco. El estratega ovetense analizó de forma cruda la situación del delantero serbio Lukovic -rompe la cesión y jugará en el Preston inglés-, que ayer se despidio del club en las redes sociales y luego borró el mensaje. "No tengo ni idea", declaró de forma cortante. En relación a las valoraciones de Marc Cardona (ahora en el Andorra), que desveló que solo había hablado dos veces con el técnico en seis meses, manifestó que "ya no es jugador de la UD Las Palmas".

En relación al pulso de mañana contra la Real Sociedad B en la Ciudad Deportiva de Zubieta (19.30 horas, LaLiga TV), sale en defensa del "proceso". "Un resultado, dos o tres no nos puede cambiar el rumbo. Porque somos un grupo que cree muchísimo en el proceso. No podemos irnos solo al resultadismo: cuando pierdes está todo mal y cuando ganas, todo perfecto. No hemos defendido eso. Cuando hemos ganado dijimos que había que mejorar; ahora que hemos perdido hemos de mantener ese mismo equilibrio y ser conscientes de la dificultad de la categoría".

Justifica de esta manera el hecho de retira a Viera del campo en el minuto 64. Lo hizo ante el riesgo de que se lesionase. El mediapunta de La Feria hizo público su malestar en la banda en una de las imágenes de la última contienda contra el Córdoba CF. "Hay momentos en los que crees que puedes acertar y en otros puedes equivocarte. El partido del Córdoba tenía una intensidad tremenda, Viera estaba haciendo un buen encuentro, pero analizamos otras cosas. Como los datos físicos, que no condicionaron el cambio. Pero él estaba teniendo datos demasiado altos y estaba más cerca de poder lesionarse, tener un problema y no queríamos perderlo durante un tiempo. Necesitamos a Jony como a todos, para nosotros es importantísimo. Son decisiones que tomamos, sin más". De forma contradictoria, no cree que el bajón de Enzo, Amatucci, Mika o Barcia sea por agotamiento.

Insiste que trata a todos los jugadores de la mejor manera y puso el ejemplo de Adam Arvelo -que sale cedido al Unionista de Salamanca-. "Siempre he sido muy cercano con el futbolista, con independencia de que juegue más o menos. Trato de ayudar a todos. El mejor ejemplo es Adam Arvelo, que participó un minuto en seis meses. Permanentemente estaba tratando de corregirlo. Para mí cuentan todos, aunque en el exterior solo cuentan los que juegan (...) Marc Cardona es un gran profesional. Le deseo lo mejor, pero ya no es jugador nuestro ahora".

Cero arrepentimiento

Sobre Jesé Rodríguez y su suplencia para apostar por Iker Bravo de inicio -que no estuvo a la altura-, mantiene su decisión. "Claro que hablo con Jesé. Tenemos una buena relación, tengo mucho respeto por su trayectoria y carrera. Está en un gran momento y los entrenadores tomamos decisiones. Igual hablé con Pejiño tras un gran partido y al día siguiente no jugó. Los partidos son importantes para nosotros. Está trabajando fenomenal, estoy contento porque ha sido capaz de darle vuelta a una situación que no era sencilla ante la exposición mediática que tiene".

En relación a su fórmula defensiva -tiene las bajas de Barcia y Mika-, no da pistas. "Está la posibilidad de realizar los cambios naturales: centrales por centrales. También la de poder meter a Clemente en esa posición que es natural para él. Mantengo la duda de cara al partido, pero hagamos lo hagamos estoy muy tranquilo. Porque tanto Cristian Gutiérrez, como Juanma o Álex Suárez llevan trabajando con este modelo toda su vida. Saben perfectamente lo que buscamos, conocemos sus capacidades. Juegue quien juegue hará un gran partido".

Seis goles en contra en 180'

Se le cuestionó por la escasa fiabilidad defensiva de la UD, que ha recibido seis goles en las dos últimas contiendas y lo achaca a la falta de estabilidad. "Los goles de Santander y ante el Córdoba son diferentes. El otro día a nivel posicional o de vigilancia hubo posiciones que nos debilitaron. Por eso no fuimos tan estables como solemos ser con balón. Y eso permitió al Córdoba transitar de forma peligrosa". Reclama paciencia con el japonés Miyashiro. "Va poco a poco. Todos queremos que salga y haga tres goles, que Estanis Pedrola se lleve a cinco futbolistas, que Iker Bravo meta un hat-trick (...) Pero todo lleva un proceso. Taisei viene de Japón, se está adaptando fenomenal. Está preparado para jugar con nosotros".

Otra vez el 'no tengo ni idea'

Luis García recurrió de nuevo al comodín del "no tengo ni idea" en relación a si falta un fichaje invernal. "No tengo ni idea sobre refuerzos. Esa pregunta es para Luis Helguera que está ahí detrás de el cristal. Tenemos equilibrio, mentalidad de seguir exigiéndonos. Con los que están estoy feliz y si viene alguien, mejor. Solo espero que no se produzcan lesiones".

Ante la plaga de ausencias en la zaga -Barcia, Mika y Viti Rozada-, asegura que llevará a alguien del filial y no confirma la presencia de Sandro Ramírez en la lista. "Seguro que vendrá con nosotros algún jugador del filial, porque estamos cojos en el lateral izquierdo, además de las bajas de centrales. Tenemos plena confianza en el filial y en toda la cantera. Doy la enhorabuena al juvenil por haber eliminado al Levante [ahora se medirá al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey]".