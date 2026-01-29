Lukovic, un adiós sin respuestas y la rabia de no ascender con la UD Las Palmas

Un poco más de 24 horas tardó la UD Las Palmas en hacer oficial el adiós de Milos Lukovic. Siete desde que el delantero serbio volviera a publicar en sus redes sociales, esta vez de manera definitiva, la carta que ya había publicado —posiblemente por error— el miércoles por la tarde. Un comunicado un tanto frío en el que club se limitó a expresar de manera pública lo que se sabía desde hace semanas: que Lukovic dejaba de ser jugador de la UD después de que el club finalizara de manera anticipada la cesión que les vinculaba hasta el 30 de junio de 2026. El tiempo también ha confirmado el destino del serbio: el Preston North End inglés, con el que jugará este fin de semana su primer partido.

Detrás queda un adiós sin respuestas y la rabia del jugador de no poder ascender con la UD a Primera División, el deseo que tenía al llegar a la entidad amarilla en el mes de agosto. Y entre rumores y cuestiones, el silencio del club. Desde Luis García hasta Luis Helguera pasando por el presidente Miguel Ángel Ramírez, quienes hasta ayer por la mañana optaban por lanzar balones fuera. «No tengo ni idea», comentó el técnico ovetense. El director deportivo Helguera, por su parte, aseguró el martes que el delantero «es parte del equipo y creemos que tiene potencial». Además, esquivó de la mejor manera la pregunta a por qué no había sido convocado ante el Córdoba: «Tuvo que irse a arreglar papeles a su país, volvió el jueves, así que entrenó poco y la decisión fue más que nada por ese motivo», apuntó convencido.

Sin ir más lejos, hace una semana Luis García quiso tender la mano al delantero, a sabiendas de que estaba más fuera que dentro y que horas después iba a tomar la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el Córdoba: «Creo que va a ser un gran delantero; lo podemos necesitar, queremos que esté listo y estoy seguro de que lo estará». Con cuatro goles en 17 partidos, Lukovic pasó de ser indiscutible en el once inicial a un enigma, con el viaje a Ceuta como punto de partida. En ese partido fue suplente, al igual que los dos posteriores. Se quedó en el banquillo ante Deportivo y Racing de Santander y ya no volvió a ninguna lista con el resto del grupo.

El enfado de su entorno

La finalización anticipada de la cesión no es algo que haya sentado bien a la familia del futbolista, quien ha destacado la ilusión que tenía Milos de tener la oportunidad de ascender con la UD Las Palmas. «El equipo va segundo en la clasificación y de repente cambias a la mitad del equipo (...) Un jugador con solo dos días de entrenamiento tiene ventaja sobre Milos», indican desde su entorno más próximo, haciendo referencia a los nuevos fichajes y en concreto a la presencia de Iker Bravo, suplente ante el Racing de Santander y titular el pasado fin de semana en la derrota ante el Córdoba.

Despedida de Milos Lukovic de la UD Las Palmas / LP/DLP

Uno de los episodios más relevantes de Milos en sus cinco meses en la UD fue su expulsión ante el Almería por escupir a un rival. Tuvo que cumplir dos partidos de sanción y en el equipo se anheló su presencia. Tanto, que en su regreso ante el Eibar, anotó uno de los goles que dieron la victoria a los amarillos y corrió a celebrarlo con Luis García, quien le había defendido y apoyado tras las críticas por haber visto la roja. Un técnico que cada vez que tenía la oportunidad, ponía de manifiesto la edad de Lukovic: «Hará muchos goles, aquí seguro, y a lo largo de su carrera, porque será un grandísimo delantero. Pero no hay que olvidar que tiene 19 años», reiteraba.

Noticias relacionadas

Un Milos Lukovic que al igual que Marc Cardona y Jaime Mata, se va por la puerta de atrás. Con un comunicado frío en el que el club se desvincula del futbolista y en caso de Milos, sin ninguna despedida por parte de sus compañeros. El delantero, sin embargo, hizo lo propio diciendo adiós a la afición y ahora piensa en su próximo objetivo con el Preston North: «Estoy listo para darlo todo por el equipo. Quiero marcar goles y ayudar al Preston a lograr algo especial», expresó en las redes de su nuevo equipo, con el que estará vinculado hasta el mes de junio, cuando regrese al Estrasburgo.