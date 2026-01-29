Nauzet Alemán: el canterano que rescató a Las Palmas

El partido frente al Sanse nos transporta inevitablemente a uno de los capítulos más determinantes de la historia reciente de la UD Las Palmas. Aquel gol de un canterano, hace ya dos décadas, no solo decidió un partido: alteró el rumbo del club y abrió la puerta a una etapa más luminosa, más ambiciosa, más próspera. Sin aquel instante, muchas de las realidades que hoy perduran bajo el mando de Miguel Ángel Ramírez quizá nunca habrían llegado a existir.

Nauzet Alemán no fue un futbolista cualquiera surgido de la cantera. Fue uno de esos jugadores moldeados por el sol y la brisa del Atlántico, con carácter indomable y un talento natural que parecía brotar de forma innata. Desde muy joven quedó claro que su pierna derecha tenía algo distinto.

Golpeaba el balón con una precisión casi quirúrgica, capaz de firmar goles memorables en escenarios imponentes como el Bernabéu o Anoeta, territorios reservados para quienes se atreven a desafiar la historia sin complejos.

Nauzet nunca entendió el miedo como una opción. Asumía los lanzamientos de falta con la serenidad de los elegidos, de esos que saben que el balón, en cuanto abandona el pie, ya ha decidido su destino. Pero su grandeza no se medía solo en goles.

Era hombre de vestuario, canario de pura cepa, fiel a un escudo que llevaba tatuado en el alma. Su compromiso con la UD Las Palmas trascendía el césped: era identidad, pertenencia, un vínculo emocional profundo entre el club y su gente.

Y hubo un día —uno de esos que quedan grabados para siempre en la memoria amarilla— en el que Nauzet logró algo reservado a muy pocos: regalar felicidad absoluta a todo un pueblo. Aquel gol en Anoeta, frente al filial donostiarra, iluminó los ojos de miles de grancanarios y devolvió a Las Palmas la grandeza, el orgullo y el respeto que merecía.

Con ese derechazo perfecto, Nauzet dejó una certeza imborrable: el equipo de su vida jamás caminaría solo mientras existieran jugadores dispuestos a defender su historia con esa entrega.

Por eso resulta difícil de comprender que, en algún momento, alguien decidiera cerrarle el paso al lugar donde creció como futbolista y como persona. Barranco Seco, cuando no era más que barracones y campos de tierra, fue siempre su casa. Y lo seguirá siendo.

Porque ninguna casa debería negar la entrada a quienes la engrandecieron con sentimiento, lealtad y respeto a unos colores: el amarillo y el azul.

Hoy, su pasión por el fútbol y por el escudo lo empuja a mirar al futuro con ilusión, a imaginarse transmitiendo todo aquello que aprendió: el sello del jugador canario, los códigos del vestuario, el valor del esfuerzo, la fuerza del grupo, los principios que marcaron su carrera.

Porque Nauzet Alemán no fue solo un futbolista. Fue, es y será parte inseparable de la esencia de la UD Las Palmas.