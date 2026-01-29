Reseteo en Zubieta para recuperar la versión indomable de la UD Las Palmas

Zubieta, latifundio de la paz tras el incendio de la doble ‘J’. La UD, tras la polémica por el gesto de Viera tras ser sustituido y la suplencia inexplicable de Jesé ante el Córdoba, vuelve al ruedo de plata contra un filial como la Real Sociedad B en descenso (19.30 horas, LaLiga TV). La victoria pío pío deja a los de Luis García Fernández en la segunda plaza en un viernes redentor. Abrir la 24ª jornada invita a la resurrección tras sucumbir ante Racing (4-1) y Córdoba (1-2) de forma traumática. La partitura del rigor saltó por los aires tras recibir seis dianas en los últimos 180 minutos.

Muralla inédita y la vuelta de Jesé al once como principal novedad. El Bichito recupera su espacio natural en detrimento de Iker Bravo. En la nómina de zagueros, la opción más conservadora es la de Marvin Park, Álex Suárez, Herzog y Enrique Clemente. Cristian Gutiérrez aguardaría en el banquillo junto al canterano Carlos Navarro.

Las bajas de Mika Mármol, Barcia y Viti Rozada obligan a una reestructuración exprés. En busca de ese rendimiento inmediato, los fichajes Pedrola y Miyashiro gozarán de minutos en el segundo acto. Viera integra esa línea de arte y descaro con Fuster y el pichichi Ale García. En la sala de máquinas de la UD, Amatucci y Kirian Rodríguez como sustituto de un exigido Enzo. El galo careció de precisión ante los califas y puede ser otro de los sacrificados. Es el segundo pulso en Zubieta para una Real B con las ausencias de Iker Calderón, Álex Lebarbier, Marchal o Ruipérez.

Good bye Lukovic

Con Lukovic -ya hizo las maletas para jugar Preston North End- fuera de combate, Luis García afronta el reseteo total en todas las líneas. Darle una vuelta al proceso Covadonga. Los amarillos precisan del control y de más balón para no caer en ese ida y vuelta radical que se vio ante Racing y Córdoba. El combate macabro que acabó en pesadilla con pitos en Siete Palmas.

El mercado se cierra el lunes y la UD no descarta una quinta llegada. Tras cerrar la primera vuelta con el coliderato -38 puntos e igualados con el Racing de Santander-, esta segunda vuelta es una montaña rusa. Le tiemblan las piernas a un plantel que no había recibido más de un gol por pulso en las primeras 21 jornadas.

El estratega ovetense hace autocrítica y quiere patentar el rigor con nuevos inquilinos en la zaga. Respetar lo que se hacía bien es lícito, pero también intervenir ante una cascada de despropósitos. Mutar para la gloria eterna.

Dejar la portería a cero sin Barcia y Mika es una experiencia paranormal. Habría que llamar a Iker Jiménez. En eso está Luis García, que luce otro problema en la parte ofensiva: tres goles en los últimos tres duelos. Un punto de nueve y todos los focos sobre Viera y Jesé. Respetar los códigos de la caseta es muy importante. Tanto como darle continuidad a los fichajes invernales. Sandro y Benedetti completan el listado de ausencias. Zubieta, como tabla de salvación ante la legión de los Oyarzabal del futuro. Toca cabrearse con la apatía.