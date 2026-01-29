Real B-UD Las Palmas: Sandro y Benedetti bajas, Carlos Navarro sube del filial para tomar Zubieta
Una victoria mañana en la Ciudad Deportiva de Zubieta (19.30 horas, LaLiga TV) deja a los amarillos en zona de ascenso directo; Kirian, Jesé y Viera apuntan al once con una defensa de circunstancias
Sandro Ramírez tendrá que esperar. El delantero grancanario no está incluido en la relación de 23 futbolistas de cara al viaje a San Sebastián para el pulso de mañana ante la Real Sociedad B (19.30 horas, LaLiga TV). Además, el mediapunta colombiano Nico Benedetti, por unas molestias, conforma otra baja.
Estas dos ausencias se suman a las de los sancionados Mika Mármol y Sergio Barcia, así como al lesionado Viti Rozada. Por lo tanto, Luis García Fernández tiene cinco futbolistas KO, lo que le obliga a citar al central y lateral zurdo de Las Palmas Atlético Carlos Navarro.
En relación al once, Horkas estará acompañado por una retaguardia inédita en esta temporada con Marvin Park, Herzog, Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez. Además, en la medular, Amatucci, Kirian Rodríguez, Viera, Fuster y Ale García parten con serias opciones.
Con el rol de pistolero, Jesé Rodríguez estará de vuelta tras su polémica suplencia ante el Córdoba en el Gran Canaria. La formación grancanaria encadena dos derrotas por primera ocasión en esta temporada. Ha recibido seis tantos en los últimos 180 minutos, lo que le convierten en el conjunto más batido de la segunda vuelta.
García aclaró esta mañana que retiró a Viera por el temor de que se lesionase. Es el primer pulso del curso sin Barcia, una pieza capital que sin embargo no estaba atravesando su mejor momento de forma. Para la UD será la primera ocasión que juega en el césped de Zubieta. El último precedente ante la Real B en San Sebastián fue el 29 de octubre de 2021 y se saldó con victoria amarilla con tanto de Jesé Rodríguez (0-1),
Lista de citados:
Porteros: (3) Dinko Horkas, Churripi y Adri Suárez
Defensas: (7) Valentín, Marvin Park, Suárez, Enrique Clemente, Juanma Herzog, Cristian Gutiérrez y Carlos Navarro
Centrocampistas: (9) Enzo Loiodice, Amatucci, Kirian Rodríguez, Fuster, Jonathan Viera, Iván Gil, Estanis Pedrola, Pejiño e Iñaki González
Delantero: (4) Ale García, Jesé Rodríguez, Iker Bravo y Taisei Miyashiro
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración