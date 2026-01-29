El secretismo de la UD Las Palmas con Lukovic: del «no tengo ni idea» de Luis García a la Torre Eiffel

En la UD Las Palmas tienen la salida anticipada de Lukovic como un secreto. Todo hermético, cuidando al detalle cada palabra e intentando que no salga a la luz que el jugador ya no pertenece a la entidad amarilla, sino que está a punto de firmar con otro equipo, el Preston North inglés. Todo ello, cinco meses después de que el jugador llegara a la Isla, en calidad de cedido hasta finales de junio y procedente del Estrasburgo.

Imagen de Lukovic anoche en la Torre Eiffel de París / LP/DLP

Luis García no quiere dar pistas pese a que fue el propio Lukovic el que ayer por la tarde compartió en sus redes sociales su despedida al club y a la afición. Un adiós que posteriormente borró, pero ya había sido tarde. «No tengo ni idea», expresó el técnico amarillo esta mañana al ser cuestionado por el futbolista serbio. Unas palabras que se produjeron después de que Milos haya compartido en su cuenta de Instagram una imagen de la Torre Eiffel. Un enigma que pasa del «no tengo ni idea» a la localización de un Lukovic en París que no se quiere esconder.

Sin embargo, Luis García no es el único miembro del club que ha querido guardar silencio sobre esta cesión frustrada, puesto que el director deportivo Luis Helguera este martes hizo lo propio al ser cuestionado por el mercado y la clara salida del jugador: «Es parte del equipo y creemos que tiene potencial», indicó.

El serbio, que lleva tres partidos sin participar -fue suplente ante el Deportivo y Racing de Santander y no entró en la lista de convocados para el encuentro ante el Córdoba- no entra en los planes de la UD desde hace semanas, poniendo como punto de partida la cita ante el Ceuta el pasado 14 de diciembre. Según Helguera, el serbio no estuvo convocado ante el Córdoba porque «tuvo que irse a arreglar papeles a su país».