Turno para Herzog, el 'hermano' de Moleiro que quiere ser el nuevo Saúl Coco de la UD Las Palmas

El central internacional sub 21 de la UD Juanma Herzog (Santa Cruz de Tenerife, 21 años) está de vuelta. El amigo inseparable de Alberto Moleiro, ex del club amarillo y ahora estrella del Villarreal CF con ocho tantos y a las puertas de la Roja de Luis de la Fuente, apunta a la titularidad mañana ante la Real B en la Ciudad Deportiva de Zubieta. Valorado en 1,5 millones, lleva toda la competición a la sombra de los incombustibles Sergio Barcia y Mika. Su única titularidad liguera se remonta al 10 de octubre en Los Cármenes ante el Granada -fue el pulso de la grave lesión de Recobita y que le dejó KO hasta mayo-. 112 días después, le toca.

Con presencia en el Campeonato de Europa Sub 21 de Eslovaquia en junio (90’ ante Italia), a las órdenes de Santi Denia en la generación de mimbres consolidados en la élite como el citado Moleiro, Moro (Osasuna), Javi Guerra (Valencia), Jesús Rodríguez (Como italiano), Pablo Marín (R. Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Pubill (Atlético), Andrés García (Aston Villa), Juanlu (Sevilla) Turrientes (R. Sociedad), Diego López (Valencia) o Mosquera (Arsenal). Tras renovar su contrato hasta 2028, heredó en este curso el dorsal profesional ‘15’ tras abandonar el ‘28’ y ‘31’ de sus dos temporadas en Primera -donde alcanzó los 23 duelos oficiales-.

Con solo cinco partidos en la categoría de plata -todos en la actual 25-26 para alcanzar los 89’-, está obligado a convertirse en la próxima gran venta de la UD tras acometer las de Moleiro (16 millones) y Saúl Coco (que se fue al Torino por siete kilos). Pero esa proyección late bajo hielo. Espera en el congelador de Barranco Seco. De Los Cármenes a Zubieta. Por fin llega la hora del zaguero tinerfeño, formado en el vivero del Anexo, y que es un asiduo a los partidos del filial amarillo de Raúl Martín en la Segunda RFEF. Dispone de un remate letal de cabeza, que le permitió ampliar su expediente con dianas ante Villarreal y Celta en Balaídos -a las órdenes de García Pimienta en la temporada 23-24-.

Herzog tiene que lidiar con Álex Suárez y Enrique Clemente (lateral reconvertido a central por las exigencias) en esta lucha por salir de las mazmorras del silencio. La factoría también estará representada en Zubieta por el central de Las Palmas Atlético Carlos Navarro (también de 21 años), y que debutó a las órdenes de Luis García Fernández en Copa ante el Extremadura -y que le costó la eliminación a los amarillos ante un Segunda RFEF en Almendralejo-.

Tentado en enero

Representado por Niagara Sports, firma que cuenta con la participación del exzaguero del Atlético de Madrid Juanma López, Herzog contó con propuestas para abandonar la UD en este mercado invernal. Amplió su contrato el pasado abril con un manto de polémica, se quedó fuera de la lista de convocados para viajar a Getafe. Finalmente se desplazó solo en un Binter a la capital de España y no jugó en el Coliseum. Esa suplencia puso fin a una secuencia de cinco titularidades consecutivas. Jugó los últimos duelos que llevaron a la UD a Segunda con Diego Martínez. Lo curioso de Herzog es que tiene más partidos en Primera (23) que en Segunda (7). Con Mika en la puerta de salida -finaliza contrato en junio y no renovará si no hay ascenso-, Herzog es el presente. Busca asentarse y consolidar su cartel de potencia ante los artilleros más diabólicos del universo de plata. Lo hará ante un Suárez que no atraviesa su mejor momento.

La última ocasión que la UD visitó a la Real B fue el 29 de octubre de 2021 en el Reale Arena (0-1) y valió el tanto de Jesé Rodríguez. La formación amarilla de José Mel Pérez se impuso a los de Xabi Alonso -que en este curso fue destituido en el Real Madrid-. En ese carrusel de duelos contra los filiales, hay catorce victorias ante el Castilla, doce ante el Barça Atlètic o nueve contra el Atlético de Madrid B. En la edición liguera 95-96, con la dirección de Pacuco Rosales en Segunda B y que acabó en ascenso, la UD se enfrentó en dos ocasiones al Tenerife B con un balance de dos victorias. También se midió al Leganés B y al Valladolid Promesas.