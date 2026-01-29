La UD se reinventa con zaga inédita, Kirian, Viera y Jesé

Luis García Fernández y su condición de escapista. Un estratega con alma de bombero que debe reinventarse para retomar el vuelo. El padre del catenaccio de Covadonga, el sistema defensivo que convirtió a la UD en una industria del rigor –trece goles recibidos en los 21 duelos de la primera vuelta–, afronta mañana en la Ciudad Deportiva de Zubieta (19.30 horas, LaLiga TV) una prueba de fuego. Pierde a Mika Mármol y Sergio Barcia por sanción federativa, así como a Viti Rozada por lesión, en el instante de la competición donde ha encajado dos derrotas y seis dianas. Le toca al estratega ovetense, que debe manejar la situación con maestría. Ya lo hizo en la primera vuelta cuando alcanzó el récord de imbatibilidad de visitante en la historia de la UD en Segunda –el primer revés lejos del Gran Canaria llegó en la 16ª jornada y octavo desplazamiento en el SkyFi Castalia–.

A la recomposición de una demarcación en ruinas, turno para Enrique Clemente y Herzog, cabe sumar la gestión del caso Viera y Jesé. El capitán se retiró notablemente enojado en el minuto 64 de la última contienda ante el Córdoba CF y el bicampeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid fue suplente. Relegado a un segundo plano por el recién llegado Iker Bravo, el respetable no entendió el movimiento del ovetense. Cuando el Bichito saltó al césped fue ovacionado. Ese jurado soberano con 18.449 cabezas pitó a su equipo en una actuación que dejó la tercera derrota en el partenón de Siete Palmas. Pudo ser una masacre. Un Dinko Horkas salvador se convirtió en el protagonista de una noche para el olvido. Y llega Zubieta.

Propuesta inédita

Con la vuelta de Jesé al once titular, Fuster, Ale García y Viera se perfilan intocables. En la medular pío pío, Amatucci (1.908 minutos) y Loiodice (1.748’) acusan el cansancio acumulado. Aguarda en la recámara Kirian Rodríguez. Marvin Park, Juanma Herzog, Enrique Clemente, Cristian Gutiérrez y el gigante Dinko. Con Sandro ya listo para su vuelta, la presencia del delantero isleño conforma otra de las atracciones de un pulso que puede dejar a la UD segundo. Es la hora del despegue total con la firma del escapista.

El central vigués Sergio Barcia, a préstamo por el Legia de Varsovia, vio la roja en el 85’ ante el Córdoba tras participar en los 23 duelos ligueros de inicio (2.049’). Es el gran movimiento de la política deportiva de Helguera y será propiedad de la UD con el ascenso. Batir a la Real B exige superar la Barciadependencia. El filial txuri urdin encadena cinco jornadas sin ganar y ocupa plaza de descenso. El cuadro de Ion Ansotegi contabiliza cinco victorias de local ante el Real Zaragoza (1-0), Andorra (3-0), Huesca (2-0), Leganés (2-1) y Valladolid (1-0). Toda la relación de éxitos aconteció en el Reale Arena. En la nueva Ciudad Deportiva de Zubieta solo han disputado un pulso ante el Albacete y acabó en tablas. Los donostiarras no ganan desde el pasado 13 de diciembre, cuando tomaron Riazor (0-3) con los tantos de Gorka Carrera, Jon Balda y Gorosabel. Mañana, alcanzan los 47 días sin ganar y están a un punto de la salvación –en el casillero figuran 24, catorce menos que los amarillos, que tienen 38 y están quince posiciones por encima–.

Los tres mosqueteros

Viera, Jesé y Kirian no han jugado juntos en este curso liguero. El tinerfeño ya gozó de unos minutos ante el Córdoba por un gris Enzo. El ‘20’ contabiliza dos titularidades en este curso ante el Huesca (55’) y Valladolid (63’). Ante la Real B se perfila la presencia de los tres mosqueteros del Roque Nublo ante la fortaleza física del Sanse.

En las filas del bloque donostiarra, doble presencia ‘canaria’ como los jugadores Job Ochieng (que fue citado por el primer equipo de Pellegrino Matarazzo ante el Celta de Vigo y Barça) y el lanzaroteño Darío Ramírez (nacido en Haría y que llegó al vivero de Zubieta del Orientación Marítima). En el caso del internacional keniata Ochieng, pasó por el San Fernando de Maspalomas. El acuerdo de colaboración entre el club sureño y la Real facilitó la llegada de la perla, que ahora tiene 23 años y podría cruzarse con los Viera (36), Jesé (32) o el citado Kirian Rodríguez (29).

Los tres futbolistas amarillos contabilizan 542 duelos con la UD, así como 306 en Primera. Su paso por la categoría de plata se cifra en 384 contiendas. Veteranía y caviar para tomar Zubieta. Pimienta, en el curso del último ascenso, encadenó dos rachas de dos derrotas. Luis García muta para volar.