Kirian la lía y Kirian lo arregla en una UD Las Palmas que sigue de bajona (1-1)

Kirian la lía y Kirian lo arregla. La UD Las Palmas no pasó del empate ante la Real Sociedad B en Zubieta y encadena cuatro jornadas sin ganar (1-1) en un tramo sin electricidad. Un punto bajo el tedio en un duelo en el que Jesé Rodríguez fue el mejor en una reinvidicación con mayúsculas. Un fallo del centrocampista de Candelaria, que entregó el balón a Dinko Horkas de forma temeraria y contó con la colaboración de Herzog, le puso a Carrera en bandeja de plata el 1-0 a los 49 minutos. Dos minutos después, el propio Kirian, puso el balón en la escuadra tras una asistencia de Jesé, que le ganó la posición a Kita. Con Suárez y Herzog de centrales, la UD sufrió en exceso en el primer acto y luego se lanzó de forma descarada a por la victoria.

El primer acto fue soporífero. El tiro de Manu Fuster fue el único reclamo de un pulso con un exceso de dominio estéril. Con un Kirian Rodríguez fuera de sitio, Viera quedó encasillado en el costado zurdo. Un taconazo de Jesé Rodríguez, en el borde del área de Arana, agitó el ritmo tedioso de 45 minutos prescindibles. Marvin Park vio la amarilla en el primer suspiro (2') y tuvo que rehacerse en su guerra particular con Mikel Rodríguez. Al cuarto de hora, primera intervención de Dinko y de nuevo Mikel remató de cabeza. A los 23', el remate de Fuster y luego el taconazo de Jesé. La UD siempre sacaba el balón desde el jardín de Horkas y todo pasaba por Viera sin la velocidad precisa.

Superada la media hora, golpeo de Amatucci sin peligro. El referente del filial txuri urdin Gorka Carrera lo intentó de cabeza. Balda desperdició otra internada e Ibai Aguirre elevó el suspense. La presión de la Real B a los centrales fue asfixiante y había un agujero negro en la medular. La conexión de Suárez o Herzog con Kirian fue inexistente. Sin salida de balón, solo quedaba el desplazamiento en largo. Colección de balonazos y un millar de cabezazos contra el muro de las lamentaciones. En ese frontón que fue Zubieta, Viera trataba de aportar control y maestría. Resultó imposible generar ocasiones de calidad ante un arquero Arana de turismo. Dinko fue más exigido.

Ya en la segunda parte, la película se puso en 'modo locura'. La pifia de Kirian y el tanto de Kirian. Marvin Park estuvo más acertado y Suárez conectó con el lateral de forma magistral. El bagaje ofensivo fue raquítico. En una cabalgada de Jesé, el esférico terminó en la bota de Kirian que lo puso en la escuadra. Con Pedrola, Gil, Enzo e Iker Bravo, la UD ganó peso en el campo de la Real B pero sin colmillo. El cuadro de Luis García sigue de bajona.