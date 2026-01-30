Le toca a la vieja guardia de la UD Las Palmas: Viera, Jesé, Kirian y Álex Suárez contra los 'potrillos' de la Real B

Luis García Fernández se encomienda a Viera y Jesé. También a Kirian Rodríguez y a Álex Suárez. Del incendio a una propuesta con seis canarios de inicio. La UD recupera a la doble 'J' de inicio tras la apuesta fallida por Iker Bravo ante el Córdoba CF. El estratega ovetense cambia de plan y sale con Dinko Horkas en portería, así como con Marvin Park, Álex Suárez, Juanma Herzog y Enrique Clemente. En la medular, Kirian Rodríguez y Lorenzo Amatucci. En el ataque: Ale García, Fuster, Viera y Jesé Rodríguez.

Churripi no está en la convocatoria y queda Adri Suárez como meta suplente. Completan la citación Gil, Loiodice, Miyashiro, Cristian Gutiérrez, Pejiño, Iñaki, Valentín, Pedrola e Iker Bravo.