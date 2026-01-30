Puntito y gracias

La visita al desangelado estadio de Zubieta debía ser propicia para la remontada de una UD en desplome durante enero. Debía ser porque la clasificación delataba una diferencia de catorce puntos entre ambos contendientes, con un Sanse que arrastraba cinco jornadas sin ganar, desde el 13 de diciembre, y más de dos meses sin un triunfo en casa. Debía ser, pero no fue.

Rachas como las de Las Palmas nunca son por azar, sino por carencias no resueltas. Tocaba ante un equipo B despejar, y resolver, al menos algunas incógnitas dejadas frente a Racing y Córdoba. La principal, un juego deficiente. Pues ahí quedó tal cual.

En el plano individual, la mayor incógnita era la ausencia de los centrales titulares. Y Luis García la zanjó con Álex Suárez y Herzog, jugadores de características distintas a Barcia y Mármol para un modelo en el que el inicio del juego es responsabilidad de esa posición, ya sea con pases o con conducciones, por lo que Horkas, consciente y dubitativo, acabó recurriendo al patadón.

Que Jesé volviese a ser titular solo supuso la corrección de un error, por más que significase no incluir de inicio a ninguno de los fichajes de invierno.

Otra duda estaba en la zona de gestación, con Amatucci y Loiodice injustamente señalados tras lo de El Sardinero y el Gran Canaria. El francés, al banquillo. Como si el problema fuese individual, que es el análisis más fácil, y no colectivo. Sus deslucidas actuaciones se debieron a la superioridad táctica, con variantes distintas, perpetrada por José Alberto López e Iván Ania sin réplica amarilla. Tal es así que en Zubieta el entrenador donostiarra pretendió la misma trampa del Córdoba: atraer a la UD a la presión para jugar en largo a sus espaldas. Ah, y profundizar por bandas para centro y remate, algo descartado por la UD y que casi da el 1-0 al Sanse con un cabezazo de Mikel Rodríguez al cuarto de hora.

La pretensión de que las carencias grupales se corrijan con recambios individuales es un desenfoque. Por eso, en la primera parte no no hubo superioridad amarilla; antes bien, lo contrario. Solo un remate lejano de Fuster frente a cuatro locales.

La reanudación arrancó al esprint y dejó el 1-1 definitivo en apenas seis minutos. El gol de Gorka Carrera sucedió tras una nueva indecisión entre la defensa y un mediocentro, esta vez Kirian, que se desquitó rápido aprovechando un regalo de Jesé tras un clamoroso fallo de Kita. A partir de entonces, los blanquiazules apostaron por la victoria con más ahínco (providencial otra vez Horkas en chutazo de Astiazarán) y profundidad que la UD, preocupada sobre todo en defender. Como siempre.

El carrusel de cambios amarillos no varió el guion porque, en un deporte colectivo, las soluciones individuales son de candidatos al Balón de Oro. Así que un puntito y gracias.