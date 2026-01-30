LA PROVINCIA acerca a sus suscriptores a más un partido de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas vuelve a jugar en casa y lo hace en un momento importante de la temporada. El próximo sábado 7 de febrero, a las 15:15 horas, el equipo amarillo recibirá al Burgos CF en el Estadio de Gran Canaria, en un choque correspondiente a LALIGA HYPERMOTION que puede resultar decisivo en la lucha por mejorar posiciones en la clasificación.

Con motivo de esta cita, LA PROVINCIA pone en marcha un sorteo exclusivo para sus suscriptores, que tendrán la oportunidad de ganar entradas dobles para disfrutar del partido en directo desde la grada y apoyar al equipo en una tarde que promete intensidad y emoción.

El estadio, listo para una nueva tarde de fútbol

El Estadio de Gran Canaria volverá a llenarse de color amarillo, cánticos y pasión futbolera. El apoyo de la afición será, una vez más, un factor clave para que la UD Las Palmas busque una actuación sólida ante un rival exigente como el Burgos CF. Esté al tanto de todo que pasa con el equipo amarillo a través de la sección Secretos de la UD.

Los ganadores del sorteo podrán vivir una experiencia completa que incluye:

🎟 Una entrada doble para asistir con un acompañante.

⚽ Fútbol en directo, con toda la emoción de la categoría.

💛 Un ambiente vibrante, con la grada empujando desde el primer minuto.

🔥 Un encuentro de máxima exigencia, donde cada jugada cuenta.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestras tarifas y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 6 de febrero y La Provincia contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

Participar en sorteos como este es solo una de las ventajas de formar parte de la comunidad de LA PROVINCIA. Los suscriptores disfrutan de:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias y reportajes digitales.

✔ Opinión y análisis de firmas especializadas.

✔ Navegación sin publicidad intrusiva.

✔ Promociones, sorteos y experiencias exclusivas a través del Club+.

Con tu suscripción no solo te mantienes informado: también tienes la oportunidad de vivir el deporte canario desde dentro, como ahora, animando a la UD Las Palmas desde la grada.

💛 Siente el fútbol, acompaña al equipo amarillo y vive la emoción de LALIGA HYPERMOTION con LA PROVINCIA.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛