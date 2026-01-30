Así podrán ver hoy los aficionados de la UD Las Palmas su partido contra la Real Sociedad B: horario y dónde seguirlo por TV y móvil el encuentro de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas y la Real Sociedad B serán los encargados de abrir la jornada esta semana en LaLiga Hypermotion hoy, viernes 30 de enero, en un duelo marcado por la necesidad de puntos para ambos equipos. El conjunto amarillo ha viajado a San Sebastián con el objetivo de revertir la dinámica negativa con la que ha arrancado la segunda vuelta del campeonato. El filial vasco se presenta como una auténtica piedra de toque en el camino de los de Luis García hacia el ascenso a Primera División, en uno de los momentos más delicados de la temporada para los amarillos.

Con dos derrotas consecutivas y solo un punto de los últimos nueve en juego, la UD Las Palmas ha sufrido un frenazo brusco en la clasificación. El conjunto amarillo ha pasado de pelear por el ascenso directo, igualado a puntos con el líder, a caer hasta la cuarta posición. Sus 38 puntos todavía le mantienen en puestos de playoff, aunque esa plaza no está asegurada y podría perderla esta misma jornada si cae en San Sebastián y los rivales directos sus encuentros.

Por ello, vencer en Zubieta es una necesidad clave por partida doble. Por un lado, permitiría a los amarillos recuperar sensaciones y volver a una dinámica positiva tras un inicio de segunda vuelta complicado. Por otro, esos tres puntos servirían para no descolgarse de la zona de ascenso directo, que ahora mismo tienen a solo un punto y a la que podrían regresar esta semana si acompañan los resultados. Una victoria del equipo de Luis García le permitiría dormir como segundo clasificado, a la espera de lo que hagan esta semana el CD Castellón y el Málaga CF, que aún podrían volver a adelantar a la UD Las Palmas.

Los 'pío-pío' y los txuriurdines se enfrentarán otra vez un viernes

Como ya sucediera en la primera vuelta, la Real Sociedad B y la UD Las Palmas serán los encargados de abrir la jornada de LaLiga Hypermotion este viernes. El conjunto amarillo confía en que el desenlace vuelva a ser el mismo y pueda sumar una nueva victoria que le permita cambiar la dinámica y volver a engancharse a la parte alta de la clasificación.

En el precedente más reciente entre ambos, disputado en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Iván Gil. Un gol en propia puerta de Enrique Clemente terminó de cerrar un encuentro que permitió a los amarillos sumar tres puntos importantes en la primera vuelta.

La Real Sociedad B lleva más de un mes sin ganar, desde el 13 de diciembre, cosechando dos derrotas y tres empates, una racha bastante más negativa que la de la UD Las Palmas. Por eso, el partido de Zubieta se presenta como un auténtico duelo de equipos necesitados.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Real Sociedad B - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 24 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy viernes 30 de enero a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el nuevo campo Z7 de la ciudad deportiva de Zubieta (San Sebastián, País Vasco).

Dónde ver el partido Real Sociedad B - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y el 'Sanse' solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Real Sociedad B - UD Las Palmas.