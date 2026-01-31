El casting del nueve en la UD Las Palmas lo gana Jesé: titular y asistencia

La semana del incendio en la UD Las Palmas termina con un secreto a voces: la vuelta a la titularidad de Jesé Rodríguez. El Bichito, en el punto de mira la pasada jornada después de que Luis García le diera a Iker Bravo las llaves de la delantera finaliza con su regreso al once inicial. Una asistencia, 72’ cargados de reivindicación y un mensaje a todos los que le criticaron tras su regreso a la entidad amarilla. Y es que por el momento, el delantero que buscaban desde el club estaba en casa, luciendo el número diez a la espalda y teniendo el sentimiento grancanario muy adentro. Tanto, que incluso cambiaría sus dos Champions con el Real Madrid con tal de conseguir el ascenso con su Unión Deportiva.

Tras la debacle ante el Córdoba en el Estadio de Gran Canaria, Luis García entendió que lo que funciona no se toca, al menos si no es por necesidad —como ocurrió con la pareja inédita de centrales con Juanma Herzog y Álex Suárez supliendo a los sancionados Barcia y Mika Mármol—. Y Viera y Jesé, pese a que muchos les cuesta entenderlo, funcionan en la titularidad. El capitán, porque desde su reivindicación pública en el acto promocional con Domingo Alonso y Volkswagen Canarias el 4 de diciembre ha sido titular, y el Bichito porque le robó el puesto a Lukovic en Ceuta, y desde entonces se ganó la confianza del técnico ovetense. Encadenó cinco titularidades consecutivas y anotó cuatro goles, pero tras la tarde negra en Santander, García decidió sacrificarle y apostar por Iker Bravo. Salió mal y anoche volvió a su plan inicial.

Lo que pasó ante el Córdoba quedó en una anécdota. El mosqueo de Jesé al tener que asumir su suplencia después de estar en su mejor momento quedó olvidado en Zubieta, en una noche en la que pudo volver a sentirse especial aunque sin la fortuna del gol. La foto del once inicial quedó plasmada con la presencia de seis canarios y tres de los cuatro capitanes: Viera, Álex Suárez y Kirian Rodríguez. Noventa minutos que volvieron a ser negros en una UD que parece tener miedo al éxito y que dejó al Bichito como el mejor, con una tímida asistencia para que Kirian pusiera las tablas.

Reconocer los errores

Esta vez no hubo incendios, enfados ni malas caras proporcionadas por cambios inmerecidos. Jesé Rodríguez compartió siete minutos en el terreno de juego con Iker Bravo y luego fue sustituido por Pedrola, una figura que al contrario de lo que pasó con Bravo, todavía no ha sido titular. Y anoche, a pesar de que la UD dejó claros síntomas de que sigue estancada en el 2025, al menos funcionaron los cambios de un Luis García conservador que, aunque de manera indirecta, reconoció a la hora de hacer la alineación que la jornada pasada se había equivocado con Jesé.

Los jugadores de la UD agradecen a la afiicón desplazada / Javi Colmenero

Y es que ahora mismo, en esta UD Las Palmas perdida, sin coraje ni corazón, la voz cantante parece llevarla el Bichito, que trabajando en silencio está consiguiendo su mejor versión, esa que tanto le ha costado alcanzar. Hace tres días, en medio de la polémica por su enfado tras la suplencia, lanzó un mensaje en sus redes sociales: «Creemos en nosotros, creemos en nuestra gente. Con unión, trabajo y corazón, alcanzaremos lo que buscamos. Vamos juntos. Somos equipo», escribió. Anoche, volvió a dejarse todo en el terreno de juego y demostró que quiere llevar en volandas al equipo a Primera. Cueste lo que cueste.

Mientras que la buena noticia es que la UD tenía en casa a su delantero, la mala es que por el momento no hay ninguna reacción colectiva que invite a levantar el vuelo. Antes no había determinación, pero ahora tampoco hay rigor en un equipo que está sufriendo la tan temida cuesta de enero. A la maratón le restan 18 jornadas. Las más importantes si el objetivo es volver a brillar en la máxima categoría.