Cuatro fichajes silenciosos en la UD Las Palmas y la sombra de Lukovic

Tirar la casa por la ventana en lo que a fichajes se refiere por el momento no ha dado sus frutos. Las cuatro incorporaciones invernales de la UD Las Palmas, pensadas para reforzar la plantilla de cara a la recta final del curso, han quedado en un segundo plano en un equipo que en lugar de mejorar, ha dado claros síntomas de empeoramiento. Lo que antes funcionaba, que era el muro defensivo, ha tenido dos partidos para olvidar —Racing de Santander y Córdoba—, mientras que la delantera, que durante la primera vuelta dejó mucho que desear por la falta de determinación, ahora con los nuevos integrantes de la plantilla sigue dejando indiferente a una afición que ha dicho basta. Los refuerzos no han sido suficientes y en la sombra queda la decisión del club de poner fin de manera anticipada a la cesión de Milos Lukovic, el delantero que sumaba cuatro goles.

Jesé Rodríguez pugna con Taisei Miyashiro. / LA PROVINCIA / DLP

El poeta Benedetti llegó a la entidad amarilla el 17 de diciembre. Más de un mes ha pasado desde entonces y su balance ha sido de dos partidos de cinco divididos en 20 minutos fríos, sin intensidad ni jugadas que hayan despuntado. Llegó a la Isla tocado después de acabar la temporada en México, se trató, se recuperó y ahora está con unas molestias que le dejaron fuera de la lista este fin de semana. En su presentación aseguró que llegaba para dar asistencias y goles, pero todavía se le está esperando. Le restan 18 jornadas para hacerlo realidad y revertir la situación.

El segundo en llegar en el mercado invernal fue Estanis Pedrola. Un regalo anticipado de los Reyes Magos el 2 de enero y el que más protagonismo ha tenido en la UD de Luis García. Lo ha jugado todo desde que llegó y se estrenó por todo lo alto ante el Zaragoza. Entró al terreno de juego en el 62 y 26 minutos después, a dos para el final, marcó el gol de la victoria. Ilusionó a toda una afición en su debut pero desde entonces no ha vuelto a destacar. Se contagió del naufragio colectivo del equipo en las últimas jornadas y aunque lo intenta, no termina de destacar.

El poder de la delantera

Iker Bravo ha sido el fichaje menos esperado y al que más galones le han dado. Su incorporación al club se anunció el 15 de enero y tres días después estaba viajando con el equipo a Santander. Un partido en el que la UD cayó en picado y en el que Iker disputó los últimos 45’. Jesé fue el señalado y en su puesto entró un Iker que todavía no tenía la dinámica de grupo. Una semana después, con la visita del Córdoba al Estadio de Gran Canaria, Bravo fue titular y ese cambio de planes no funcionó. Bravo no terminaba de asociarse con el resto de jugadores y el gol, pese a llevar 146’ bregando, no llega. Ante la Real Sociedad B, saltó al verde 36’ para intentar remediar la situación pero no hubo ningún tipo de suerte.

Pedrola, el héroe de la última victoria contra el Zaragoza. / LP/DLP

La última apuesta de Luis Helguera ha sido Taisei Miyashiro, la perla japonesa que anotó un gol al FC Barcelona en un amistoso de verano el curso pasado. El último en llegar y el que menos protagonismo ha tenido: solo ha jugado un partido y este fin de semana, aunque estaba disponible, Luis García prefirió apostar por otros futbolistas de la plantilla amarilla.

Noticias relacionadas

Y entre líneas a todas estas incorporaciones, el adiós repentino del que había sido el delantero favorito del técnico ovetense en la primera vuelta: Lukovic. Una cesión truncada de manera anticipada que ha dejado un vacío injustificado en una afición que sigue preguntándose el porqué de este movimiento. Mientras, las incorporaciones siguen sin dar resultados positivos a una UD inofensiva y sin ideas.