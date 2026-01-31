La involución de la UD Las Palmas: pifias defensivas, otro 'enero negro' y el conformismo por bandera

Otro dos de doce y la sensación de que el rigor defensivo ha saltado por los aires. La UD Las Palmas vuelve a padecer su particular 'enero negro' -como ya aconteció en la pasada temporada con Diego Martínez en Primera División-. La formación de Luis García Fernández encadena cuatro jornadas sin ganar con un balance de dos empates, dos derrotas, cuatro goles a favor y ocho en contra tras el último tropiezo ante la Real B en Zubieta.

El 4 de enero, los amarillos batían al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio con el Pedrolazo y luego cerraban una primera vuelta de matrícula de honor con el coliderato (segundos e igualados con 38 puntos con el Racing de Santander). El reloj se detuvo con el empate ante el Dépor de Yeremay en el Gran Canaria (1-1) con 25.193 fieles en el Gran Canaria -la mejor entrada del curso- y la frase de Luis García de "mis jugadores son la leche".

Descomposición ante el Racing de Santander (4-1) y acribillados por el Córdoba en Siete Palmas (1-2). Ante la Real B, pifia de Kirian y el '20' se rehizo a los dos minutos para hacer el empate definitivo. Solo Dinko Horkas y Jesé Rodríguez se escapan de la quema en esta caída libre del equipo 'pío pío'.

El dos de doce de Pimi

En la primera vuelta, la UD encajó trece tantos en 21 jornadas. Ya lleva siete en las tres primeras contiendas de la segunda vuelta. Ante el Córdoba, Mika y Enzo tropezaron en el fotograma del desconcierto. Ayer, le tocó al atacante de Candelaria con un balón a Dinko que aprovechó Gorka Carrera. Concesiones defensivas y falta de pegada. Fuster, Ale García y Kirian han logrado las tres dianas en los últimos 270 minutos.

Xavi García Pimienta, en la 22-23 que terminó en ascenso, también contó con su fase de crisis de dos puntos de doce. Fue de la jornada 35ª a la 38ª tras perder con el Oviedo (0-1) y Granada (2-1), así como empatar con Levante (0-0) y Real Zaragoza (1-1).

Luego se ganó en Ipurúa con un tanto de Sandro ante el Eibar y ahí comenzó la remontada (0-1) para sellar el ascenso en el Gran Canaria con tablas ante el Deportivo Alavés y un pletórico Valles (0-0) en la última jornada.

Noticias relacionadas

Un análisis controvertido

Ya en la sala de prensa de Zubieta, Luis García aseguró que "el punto nos sabe a poco; no nos vamos satisfechos". Pero también añadió que había que sacar lo positivo de empatar con el Sanse: "Lo bueno es que hemos dejado atrás la racha de dos derrotas consecutivas". Este análisis ha sido muy criticado por los aficionados de la UD en las redes sociales al detectar un conformismo latente. Más allá de los cuatro partidos sin ganar, los amarillos siguen en la zona de promoción y el sábado reciben al Burgos en el Gran Canaria (15.15 horas, LaLiga TV).