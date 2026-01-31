Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis García habla sobre el césped de Zubieta tras el empate de la UD Las Palmas: «Había pocas ventajas y el terreno de juego tampoco estaba demasiado bien para encontrarlas»

El técnico asturiano valoró el duelo de la Real Sociedad B como «muy igualado» y asegura que los amarillos metieron a la Real B «atrás, pero sin generar ocasiones reales» en una noche en la que el estado del verde no ayudó según las palabras del propio preparador

Luis García da instrucciones sobre el césped de Zubieta.

Luis García da instrucciones sobre el césped de Zubieta. / Javi Colmenero / LOF

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Insatisfecho y descontento. Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, valoró el empate de su equipo en Zubieta ante la Real B, alegando que le supo a «poco» el punto cosechado por los amarillos en una noche bastante gris. «En mi cabeza siempre está la idea de ir a ganar el partido, pero el rival que está delante también compite. Aun así, en la segunda parte tuvimos algo más de control con el balón y, en los últimos 15 minutos, buscamos todas las soluciones con el objetivo de llevarnos la victoria, pero hoy no ha sido posible. Había pocas ventajas y el estado del césped no nos ha ayudado a poder encontrarlas. No nos vamos satisfechos a pesar de haber sumado un punto», argumentó el asturiano tras el partido.

En ese sentido, el preparador de Oviedo analizó el encuentro y lo catalogó de «muy igualado, con duelos, segundas jugadas... Todos los detalles eran importantes y el que se pusiese por delante en el marcador iba a tener ventaja. Por suerte, hemos reaccionado rápido y, al final, hemos tenido a la Real B metida atrás, aunque sin generar ocasiones de mucho peligro». Así pues, también aseguró que, dentro de este revés, y que hace que los grancanarios sigan sin conocer la victoria desde el pasado 4 de enero ante la Real Sociedad, hay que sacar un lado positivo: «Lo bueno es que hemos dejado atrás la racha de dos derrotas consecutivas».

Por otra parte, comentó los cambios que propuso durante la fría noche en Zubieta, alegando que varios de ellos llegaron por pura «obligación. Teníamos que cambiar a los dos centrales por las sanciones que tenían y también hemos metido a Kirian en el centro del campo. Nuestra intención con él en la medular era que nos diese algo más por dentro». Siguiendo con el de Candelaria, Luis García expuso que lo más importante de esta titularidad es, precisamente, su «propio regreso; cuantos más jugadores tengamos enchufados, mejor nos irá. Esto es muy largo y todos tienen que saber que van a ser importantes, aunque jueguen solo un minuto. Ese minuto que disputen puede ser fundamental para definir cualquier partido».

La ausencia de ‘Churripi’

Por último, el ovetense informó de que la ausencia de José Antonio Caro, Churripi, en la convocatoria fue por un «tema personal. Hemos intentado que venga hoy, pero no ha podido aterrizar y su vuelo fue desviado a Barcelona. También gestionamos para que viniese otro portero, sin éxito, porque tampoco podía llegar. Al final, nos quedamos con Adri Suárez y, por suerte, no pasó nada».

