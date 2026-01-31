Luis García y la segunda vuelta de Setién y ‘Pimi’

La encrucijada de Luis García Fernández. Cambiar o no cambiar y seguir pendientes de la ruleta rusa de la posesión.El pecado de no manejar más fórmulas. El estilo de la UD ha caído en una versión plomiza, que abusa del pase horizontal y elabora el juego de forma suicida desde el área de Dinko Horkas. Fácil de detectar y fácil de combatir. Es una partitura a cámara lenta.

Ante la Real B, el desliz de Kirian provocó el 1-0. Contra el Córdoba, el pecado fue de Enzo –pérdida de balón– y luego su encontronazo con Mika habilitó a Diego Bri para sus diabluras. También ante los califas, robo de Sintes a Iker Bravo y de nuevo, contra para el 0-2 con tanto de Adrián Fuentes. La posesión amarilla como arma arrojadiza como ya pasó con Quique Setién en la segunda vuelta de la 16-17 en Primera –trece derrotas en 19 contiendas ligueras–o con García Pimienta en la 23-24 –últimas catorce jornadas sin ganar–.

Los rivales le han tomado la matrícula a un equipo que ha perdido la salida explosiva que tenía Lukovic –así se ganó en Córdoba– y que ha perdido capacidad de sorpresa. Este enero negro ha mostrado la kriptonita del catenaccio de Covadonga. Lo que parecía un sistema perfecto, que maravilló en la primera vuelta con una UD colíder, tiene ahora fisuras. La circulación del esférico ya no es perfecta y cuando se recurre al envío en largo, Jesé carece de asistencia. En ese laberinto late Luis García, que tratará de perfeccionar esta UD que se consagró en las primeras 21 contiendas con un reseteo obligado. Públicamente, descarta agitar la coctelera de una revolución. El caudal ofensivo se fundamenta en el talento y en el balón al pie.

A cámara a lenta

Con Amatucci, Kirian, Viera, Fuster, Ale García y Jesé Rodríguez se trató en San Sebastián de tener el control y buscar al espacio. Había que sortear la presión de los rivales con maestría. Pero la UD no sorprendió a la Real B en ningún momento. Protegerse con el balón no dio resultado. Solo cuando se adelantó el Sanse, comenzó a correr un equipo que se ha instalado con la comodidad de la posesión como pasó en las citadas 16-17 y 23-24.

Luis García defendió en la previa del duelo ante el filial de la Real Sociedad el poder de su idea y de las estructuras de juego. «Un resultado, dos o tres no nos puede cambiar el rumbo. Porque somos un grupo que cree muchísimo en el proceso. No podemos irnos solo al resultadismo: cuando pierdes está todo mal y cuando ganas, todo perfecto. No hemos defendido eso. Cuando hemos ganado dijimos que había que mejorar; ahora que hemos perdido hemos de mantener ese mismo equilibrio y ser conscientes de la dificultad».

Deuda moral con el vivero

A la modernización de la partitura, cabe sumar su urticaria con la cantera. En Liga, no ha hecho debutar a ningún platanito. Contra la Real B, Carlos Navarro aguardaba por una oportunidad y no participó en un equipo que jugó de inicio con seis canarios. Con dos licencias libres, mañana se cierra el mercado y los casos de Elías Romero o el Rey Arturo siguen sobre la mesa. La temporada de Las Palmas Atlético, a las órdenes de Raúl Martín, está siendo de nota en Segunda RFEF.

Siempre agarrado al «plan de partido», ante el Córdoba apostó de inicio por Iker Bravo y la afición terminó por pitar a la UD. Cuando saltó Jesé, una ovación atronadora. El Bichito fue titular en Zubieta y se ha ganado el puesto de killer. Darle el espacio a los cuatro fichajes y elevar el tono de ambición en su discurso. Los deberes para un Luis García que impresionó en la primera vuelta. En la segunda, desde el control y la posesión, el plan no funciona. Los amarillos han perdido capacidad de sorpresa. Un equipo con balón, con toneladas de posesión y previsible. Con una zona de playoff en un puño, del segundo (Dépor) al noveno solo hay cuatro puntos. Pero para ganar, es preciso aplicar el espionaje. El ovetense tiene que actualizarse para construir una UD indomable sin balón por la gloria.