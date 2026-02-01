La involución de la UD: pifias y dos puntos de 12

Frágiles en la retaguardia y raquíticos en el frente ofensivo. Un ‘dos de doce’, como ya pasó con García Pimienta en la 22-23 del último ascenso, y la sensación de que el rigor defensivo se ha caducado como un yogur. La UD sale lastimada de otro enero negro -como ya aconteció en la pasada temporada con Diego Martínez con tres derrotas y un empate-. La formación de Luis García Fernández encadena cuatro jornadas sin ganar con un balance de dos empates, dos derrotas, cuatro goles y ocho en contra tras el último tropiezo ante la Real B en Zubieta (1-1).

El 4 de enero, los amarillos batían al Zaragoza en el Ibercaja Estadio con el Pedrolazo (1-2) y cerraban la primera vuelta con matrícula de honor gracias al coliderato (segundos e igualados con 38 puntos con el Racing). El reloj se detuvo con el (1-1) ante el Dépor de Yeremay en el Gran Canaria (1-1) con 25.193 fieles en el Gran Canaria -la mejor entrada del curso- y la frase de Luis García de «mis jugadores son la leche». Fue el lienzo de la belleza extrema, una UD que bailaban al son del DJ de moda.

Pero con el inicio de la segunda vuelta, llegó la pesadilla. Descomposición ante el Racing de Santander (4-1) y acribillados por el Córdoba en Siete Palmas (1-2). Ante la Real B, pifia de Kirian y el ‘20’ se rehizo a los 120 segundos para hacer el empate definitivo. Solo Dinko Horkas y Jesé Rodríguez se escapan de la quema en esta caída libre del equipo pío pío. Sin graves consecuencias en la tabla, el respetable ya pitó ante los califas en Siete Palmas.

La UD ha recibido siete tantos en los tres duelos de la segunda vuelta: uno cada 35 minutos

Cabe reconocer que ante el Real Zaragoza y Dépor, la UD pudo perder. Kodro y Yeremay se apiadaron de los isleños, que se han reforzado de forma notable con cuatro adquisiciones del calibre de Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y el atacante japonés Taisei Miyashiro. Llegan para la conquista del ascenso en un gesto de ambición extrema del consejo de administración. La aportación de los fichajes invernales está pasando desapercibida. Lo único reseñable es el tanto de Pedrola, en la noche de su estreno, que selló la última alegría del curso. Fue hace un mes. Han salido Adam Arvelo, Cedeño, Marc Cardona y Lukovic. Este último, hizo las maletas con cuatro dianas.

En la primera parte del campeonato, la UD encajó trece tantos en 21 jornadas -uno cada 145’-. Ahora lleva siete en contra en las tres primeras contiendas de la segunda vuelta -uno cada 38’-. Ante el Córdoba, Mika y Enzo tropezaron en el fotograma del desconcierto. El pasado sábado en San Sebastián, le tocó a Kirian con un balón que cedió a Dinko y aprovechó Gorka Carrera ante la pasividad de Juanma Herzog. Concesiones defensivas que no se vieron en las primeras 21 contiendas de Liga.

Fuster, Ale y Kirian

A la falta de contundencia, cabe sumar las carencias ofensivas en el enero negro. Fuster, el pichichi Ale García y Kirian han logrado las tres únicas dianas en la segunda vuelta. Pero el ‘dos de doce’ no significa que no se pueda subir. García Pimienta, que en la 22-23 firmaba el último vuelo a la gloria, también contó con su fase de crisis de dos unidades en cuatro contiendas. Fue de la jornada 35ª a la 38ª tras perder con el Oviedo (0-1) y Granada (2-1), así como empatar con Levante (0-0) y Zaragoza (1-1). Luego se ganó en Ipurúa con un tanto de Sandro ante el Eibar y ahí comenzó la remontada (0-1) para sellar el ascenso en el Gran Canaria con tablas ante el Alavés y un pletórico Valles ante Villalibre (0-0).

El cuadro isleño cerró la primera vuelta con 13 tantos encajados en 21 duelos. Fue el menos batido: encajaba cada 135 minutos de competición

En Zubieta, Luis García concretó que «el punto nos sabe a poco; no nos vamos satisfechos». Pero añadió que había que sacar lo positivo: «Lo bueno es que hemos dejado atrás la racha de dos derrotas consecutivas». Este análisis fue muy criticado por los aficionados en las redes sociales al detectar un conformismo injustificable.

Noticias relacionadas

La tabla se aprieta. El Dépor tumbó a la Cultural Leonesa (0-1) de penalti en el 93’ (Yeremay) y es segundo. Los pupilos de Luis García son cuartos con 39 unidades e igualados con el Castellón (tercero y que hoy recibe al Andorra de Marc Cardona). El sábado, el Burgos, sexto con 38, visita el Gran Canaria (15.15 horas, LaLiga TV). Es la tarde del perdón y el despegue.