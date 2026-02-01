Las Palmas Atlético araña un 'puntazo' en el campo del líder de su grupo (2-2)

Las Palmas Atlético sumó un valioso punto de su visita al líder Rayo Majadahonda (2-2). El equipo madrileño se mostró superior a lo largo del partido, aunque fue el filial el que se adelantó dos veces, por medio de Iván Medina, aprovechando sus pocas llegadas claras sobre el marco local. Pese a ello, el cuadro rayista se volcó para empatar en dos ocasiones e insistió por la remontada en las postrimerías, sin éxito ante la sólida muralla defensiva de los de Raúl Martín.

El dominio inicial lo llevó el conjunto madrileño, que no tardó en generar sus primeras ocasiones por medio de un centro de Gonzalo Calçada que se envenenó y dio en el travesaño, y de un posterior testarazo de Plomer que se marchó alto. Pese a ello, Las Palmas Atlético golpeó primero en su primera llegada, pasado el cuarto de hora, tras un penalti provocado por Villote; Iván Medina asumió la responsabilidad y, a pesar de que el meta local taponó su primer lanzamiento, supo definir en el rechace.

El Rayo Majadahonda siguió llevando el peso del partido con el marcador en contra, aunque cada vez con menos claridad en ataque. Por su parte, los amarillos se dedicaron a defenderse con una línea defensiva de cinco futbolistas, buscando sus opciones mediante balones largos, buscando la espalda de la zaga rival, sin llegar a crear peligro hasta el intermedio.

Saber sufrir

En la segunda parte, el cuadro rayista trató de apretar en busca del empate, que finalmente llegó a la hora de juego gracias a un centro desde la derecha que Gonzalo Calçada cabeceó a la red. Sin embargo, apenas un minuto después, Iván Medina recogió un servicio de Johan Guedes en la frontal del área y, con la zurda, cruzó el balón al fondo de la portería.

El 1-2 obligó al conjunto majariego a seguir volcado sobre el marco visitante y, así, en el minuto 74, Calçada volvió a ver portería en una acción similar a la de su primer gol, tras un centro de Vidal desde la derecha. Tras ello, las llegadas se siguieron sucediendo sobre la meta de Killane, quien tuvo que emplearse para evitar el gol de cabeza de Javi Martín en pleno asedio local, ante un filial que sufrió para evitar la remontada.